В Туркменистане запустили свою собственную социальную сеть

Первая национальная социальная сеть «Биз бярде» (Мы здесь), сокращенно «Би-Би», официально запущена в Туркменистане, сообщил в понедельник местный новостной сайт «Ориент».

Туркменистан является одним из самых закрытых и несвободных государств в мире, поэтому не удивительно, что на его территории блокируются практически все социальные сети, популярные за рубежом - Facebook, Twitter, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие. Впрочем, жители страны, также как их собратья по несчастью в других странах, активно пользуются этими сетями с помощью VPN.

Автором первой туркменской соцсети является частное предприятие — продюсерский центр «Сунгат эсери» (Произведение искусства). Основной профиль деятельности этого центра — продюсирование молодых музыкантов

На сайте отмечается, что еще до официального запуска приложение «Би-Би» входило в топ наиболее популярных в Туркменистане программ на платформе Android в разделе «Социальные». В настоящее время его скачали более 5 тысяч пользователей, а постоянно используют свыше 3 тысяч людей.

Социальная сеть «Би-Би» позволяет обмениваться сообщениями, файлами, создавать публичные сообщения, прикрепляя к ним фото, видео и другие файлы. Также предусмотрены функции для публикации объявлений о купле-продаже, которые увидят не только «друзья» пользователя, но и другие посетители. Внешне соцсеть напоминает сразу «Вконтакте» и Facebook.

В общем, наверняка соцсеть получится столь же унылым экспериментом, как и практически все «национальные социальные сети» в мире, особенно в странах, где из цензурных соображений запрещают популярные соцсети и представляют вот такие национальные поделки, как адекватную им замену. Пока что единственным вероятно успешным вариантом является таких сетей являются китайские WeChat и Weibo. Но, если у вас есть сотни миллионов пользователей внутри одной страны в добавок к феноменальному финансированию от государства, у вас еще может что-то получиться. А вот если этим занимается продюсерский центр для молодых музыкантов, а соцсеть рассчитана на страну с населением в менее шести миллионов человек, из них около 5% пользуются интернетом, можно не сомневаться, что заменой основных соцсетей (окна в большой мир по сути) никакой «Би-Би» не станет. Но свою определенную нишу в стране, где так плохо все с интернет-свободой, она занять потенциально может.