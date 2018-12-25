Нападение в афганской столице Кабуле унесло жизни 43 людей

Министерство здравоохранения Афганистана заявило во вторник, что в результате многочасового обстрела и теракта в правительственном комплексе Кабула погибли по меньшей мере 43 человека, что стало одним из самых смертоносных нападений на афганскую столицу в этом году.

Ни одна военизированная группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за рейд, который венчает этот весьма кровавый год для Афганистана, ставший рекордным по количеству смертей многострадального гражданского населения и бойцов с обеих сторон.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил AFP, что атака "не имеет ничего общего с бойцами", тем самым опровергнув слухи о возможной причастности талибов к теракту.

Еще 25 человек были ранены в ходе резни в понедельник на месте, где расположено министерство общественных работ и офис, занимающийся выплатой пенсий и пособий ветеранам войны, сказал пресс-секретарь афганского правительства Вахид Майрох.

Боевики штурмовали комплекс в полдень после взрыва автомобильной бомбы у главного входа - напротив жилых многоквартирных домов — вынудив бежать испуганных людей. Некоторые прыгали из окон высотой в несколько этажей, чтобы спастись от боевиков.

По словам свидетелей, которые описывали произошедшее AFP, взрыв, совершенный самоубийцей, был приманкой, поскольку несколько других боевиков вошли в комплекс через задние ворота.

Сотни людей оказались в ловушке внутри комплекса в течение нескольких часов, покуда хорошо вооруженные силы безопасности не заполонили этот район, втянув нападавших в ожесточенную перестрелку, сопровождаемую многочисленными взрывами.

По словам официальных лиц, по меньшей мере четыре боевика, включая бомбиста, были убиты, а более 350 человек освобождены. Большинство погибших и раненых были гражданскими лицами, которые собственно всегда и несли на себе основной удар 17-летней войны.

Это было самое смертоносное нападение в афганской столице с тех пор как террорист-смертник взорвал себя во время религиозного собрания в прошлом месяце, убив по меньшей мере 55 человек.

Президент Ашраф Гани, чье правительство регулярно критикуют из-за недостатка безопасности, заявил, что «террористы атакуют гражданские цели, чтобы скрыть свое поражение на поле боя».

Фактический премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла также выступил с вызывающей нотой, обвинив талибов в нападении.

«Каждое нападение, которое они совершают против нашего народа, укрепляет нашу решимость их уничтожать», - сказал он.

Но их заявления опровергают мрачную для них реальность на поле битвы, где у талибов есть превосходство.

Крупнейшая группировка Афганистана добилась значительных территориальных завоеваний в этом году, поскольку ее боевики наносят рекордные потери правительственным силам.

Этому теракту предшествовали несколько бурных дней в Афганистане, когда официальные лица отказались от плана президента США Дональда Трампа по сокращению численности военнослужащих, что, как многие опасаются, может повредить усилиям по прекращению конфликта с талибами.

Кроме того в Кабуле в силовых структурах произошла серьезная перестановка, в результате которой стойкие ветераны борьбы с талибами и Пакистаном возглавили полицию и вооруженные силы.

Хотя официального объявления о сокращении войск США еще не поступало, одно лишь предложение Вашингтона сократить свое военное присутствие привело в замешательство афганскую столицу и потенциально подорвало мирные усилия.

Генерал Скотт Миллер, высокопоставленный американский главнокомандующий силами НАТО в Афганистане, заявил в воскресенье, что он не получал приказов о выводе войск из страны.

Решение Трампа, по-видимому, было принято во вторник, когда американский посланник на переговорах о мире Залмай Халилзад встретился с талибами в Абу-Даби, в рамках усилий, направленных на то, чтобы посадить их за стол переговоров с Кабулом.

Многие афганцы обеспокоены тем, что хрупкое правительство Гани рухнет, если войска США будут выведены, что даст возможность талибам вновь прийти к власти и потенциально спровоцировать еще одну кровавую гражданскую войну.