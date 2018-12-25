В Ливии четыре боевика напали на министерство иностранных дел

Стрельба и, по крайней мере, один взрыв потрясли министерство иностранных дел Ливии, когда нападавшие боевики штурмовали здание в столице страны Триполи, сообщают свидетели и правительственные СМИ.

Нападение во вторник было совершено несколькими "террористами-злоумышленниками", сообщает официальный телеканал правительства ливийского единства со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел и внутренних дел.

Свидетели говорят, что из здания поднимались клубы дыма.

По сообщениям из Триполи в ходе атаки были убиты как минимум два сотрудника службы безопасности и столько же нападавших. Третий злоумышленник подорвал себя, согласно первоначальным сообщениям МИД.

По словам журналистов силы безопасности Ливии оцепили территорию и взяли под контроль все здания вокруг штаб-квартиры МИД. Всем сотрудникам приказано немедленно покинуть здания.

«Ситуация относительно успокоилась после того, как силы безопасности взяли под свой контроль здание. Согласно сообщениям МИДа, иностранные нападавшие ворвались в здание, начали стрелять, была слышна сильная перестрелка, а специальные силы сдерживания взяли под контроль ситуацию» - говорит корреспондент «Аль-Джазиры» Махмуд Абдуль-Вахид.

Напомним, что Ливия была разорвана борьбой за власть и хронической нестабильностью после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.