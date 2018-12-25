Реджеп Эрдоган: "Нетаньяху - голос тиранов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Биньямина Нетаньяху «тираном» после того, как премьер-министр Израиля назвал лидера Турции «антисемитским диктатором» и сравнил турецкую оккупацию Кипра с израильской оккупацией Палестины.

«Обвиняя [Турцию] во вторжении на Кипр, - сказал Эрдоган в Стамбуле в воскресенье, - премьер-министр Израиля, возможно, оговорился. Скорее он хотел сказать, что они вторглись в Палестину и убивают женщин и детей».

Президент Турции добавил, что Нетаньяху стучит не в ту дверь: «Эрдоган - это голос угнетенных, ты - голос тиранов. Нетаньяху, ты тиран. Турция борется с террористами. Израильские мясники не имеют права обвинять кого-либо, если они сначала не отдают отчет себе».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу присоединился к этой схватке, когда назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей современности».

Замечания Эрдогана были ответом на твит, опубликованный Нетаньяху в начале дня, в котором он раскритиковал турецкое присутствие на севере Кипра: «Эрдоган - оккупант северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях внутри и за пределами Турции - не должна проповедовать Израилю». Утверждение израильского лидера о том, что Эрдоган является «антисемитским диктатором», прозвучало в речи перед израильскими солдатами в Тель-Авиве.

Последнее словесное нападение на Эрдогана и его страну произошло в тот момент, когда администрация Трампа в Вашингтоне решила сблизиться с Турцией, а недавно объявленный вывод американских войск из Сирии координируется с Анкарой. Одна из главных причин, по которой Трамп принял неожиданное решение вывести войска, заключается в его убежденности относительно того, что Эрдоган способен сам справиться с остатками ИГИЛ* в регионе.

Заметим, что израильские лидеры часто пытаются возразить на критику сионистского государства, заявляя об аналогиях с территориальными конфликтами в других местах. Наблюдатели, однако, отмечают, что израильская оккупация Палестины - это не простой спор за территорию, а продолжающийся проект поселенческого колониализма, который начался с этнической чистки половины коренного населения и продолжается по сей день. Израильская оккупация лишает 11 миллионов палестинцев по всему миру права на возвращение на свою землю. Те, кто живет под израильской оккупацией, сталкиваются с ежедневными преследованиями, военными контрольно-пропускными пунктами, осадой Газы и системой апартеида, которая нарушает их основные права.

Турция же не лишала государственности греков-киприотов, а курды в пределах Турции пользуются абсолютно теми же гражданскими правами, что и турки, чего не скажешь о положении арабов в Израиле.

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