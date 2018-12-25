Бывшему премьеру Пакистана Навазу Шарифу дали семь лет тюрьмы

Пакистанский антикоррупционный суд заключил в тюрьму бывшего премьер-министра Наваза Шарифа на семь лет по обвинению в коррупции.

В понедельник суд постановил, что трехкратный премьер-министр не смог доказать источник дохода от владения сталелитейным заводом в Саудовской Аравии, сообщает Geo News.

При этом, он был оправдан по отдельному обвинению в коррупции.

Шариф был приговорен в июле к 10 годам тюремного заключения тем же судом по обвинению в покупке высококлассных квартир в Лондоне. Процесс состоялся после того, как Верховный суд отстранил его от власти.

В сентябре он был освобожден из тюрьмы в ожидании апелляции.

Шариф отрицает все выдвинутые против него обвинения и говорит, что его преследуют оппозиционные ему могущественные спецслужбы Пакистана.

По сообщению журналистов из Исламабада партия Шарифа к приговору отнесется серьезно. Однако, они напоминают, что Шариф уже был приговорен к тюремному сроку, но потом подал ходатайство о пересмотре и был освобожден под залог.

Ожидается, что его адвокаты подадут апелляцию, но это может занять некоторое время. Он также должен будет дождаться вердикта по первоначальной апелляции относительно первого дела о коррупции.

В понедельник суд прошел под жесткой охраной более 1000 силовиков. Между сторонниками Шарифа и силами безопасности вспыхнула серия столкновений. Несколько сторонников его партии устроили драку, но полиция применила слезоточивый газ и быстро взяла ситуацию под контроль.

Напомним, что Наваз Шариф был премьер-министром три раза.

Впервые он был отстранен от должности в 1993 году по подозрению в коррупции. Он победил на выборах в 1997 году, но был свергнут и сослан после военного переворота в 1999 году.

Он вернулся в Пакистан в 2007 году и снова пришел к власти в 2013 году, но ушел в отставку в прошлом году.