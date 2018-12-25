Трамп переложил на Саудовскую Аравию вопрос восстановления Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Саудовская Аравия возьмет на себя роль Вашингтона в финансировании после-военной реконструкции Сирии.

Это заявление было сделано как раз в то время, когда США готовы прекратить свое военное присутствие в Сирии.

Запланированный вывод американских солдат поднял вопросы о том, кто возьмет на себя ответственность за реконструкцию и стабилизацию, особенно в районах, освобожденных от ИГИЛ.

«Саудовская Аравия согласилась потратить необходимые деньги, которые нужны для восстановления Сирии, вместо США», - сказал Трамп в Twitter.

«Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливаться своим соседям».

Трамп не уточнил, сколько денег королевство готово выделить на восстановление.

В августе Саудовская Аравия пообещала 100 миллионов долларов (367,25 миллионов дирхамов), чтобы помочь стабилизировать районы Сирии, освобожденные от ИГИЛ*.

Из этого сообщения не было сразу ясно, обещало ли королевство предоставить больше средств. Ожидается, что в целом послевоенная реконструкция Сирии будет стоить от 300 до 400 миллиардов долларов.

Тем не менее, помимо восстановления физической инфраструктуры, Сирия также остро нуждается в усилиях по стабилизации в районах, очищенных от боевиков ИГИЛ, включая ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов, расчистку дорог и восстановление электроснабжения и водопровода.

Стабилизация, по мнению экспертов, имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного поражения ИГИЛ и создания условий, которые позволили бы беженцам и вынужденным переселенцам вернуться.

С момента начала сирийской войны в 2011 году США уже внесли 875 миллионов долларов на стабилизацию и другую негуманитарную помощь.

Ранее в августе администрация Трампа прекратила финансирование этих проектов. Госдепартамент США заявил, что не будет тратить 230 миллионов долларов, выделенных на программы в Сирии, и вместо этого переместит эти деньги в другие районы.

Представители США заявили, что сокращение будет более чем компенсировано дополнительными 300 млн долларов, обещанными партнерами по коалиции, включая 100 млн. долларов, обещанных Саудовской Аравией.

По мере того, как боевые действия в Сирии заканчиваются, внимание переключается на восстановление страны.

Ни асадитское правительство Сирии, ни его союзники Россия и Иран не располагают достаточными ресурсами для финансирования усилий по восстановлению.

Европейский союз также утверждает, что он не будет финансировать реконструкцию в отсутствие всеобъемлющего политического решения войны.