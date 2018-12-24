Приговор по делу бахчисарайской четверки: 44 года за разговоры в гараже

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым крымским татарам из Бахчисарая. Их обвиняют в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", а также в подготовке к насильственному захвату власти.

Все четверо подсудимых получили нереальные сроки, которые тяжело уложить в разуме, учитывая, что речь идет о людях, максимум политической деятельности которых заключалась в гаражных разговорах — на всех вместе 44 года. То есть, почти полвека.

Трое подсудимых – Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов – получили по девять лет колонии строгого режима. Энвер Мамутов (отец семерых детей), которого признали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, получил 17 лет.

Всех четверых российские силовики задержали в аннексированном Крыму летом 2016 года, когда власти проводили серию обысков в домах крымских татар.

По версии следствия, Мамутов вместе с другими обвиняемыми проводил собрания членов ячейки, чтобы устранить неисламские правительства. В частности, указывается, что участники ячейки встречались в гараже у Мамутова, где обсуждали вопросы религии, а также протест членов "Хизб ут-Тахрир" в Турции после разрешения разместить в стране военную американскую базу США.

Обвинение в суде строилось на показаниях неких засекреченных свидетелей и экспертизе, проведенной по заказу ФСБ.

Все обвиняемые вины не признали и настаивали, что не имеют отношения к террористической деятельности. Мамутов в своем последнем слове высказался по поводу свидетелей:

«Все, кроме засекреченных, давали нам только положительную характеристику и своими показаниям раскрывали подлую ложь засекреченных свидетелей. Все это можно увидеть при объективном сопоставлении показаний. Касательно скрытых свидетелей, не было ни одной причины, чтобы скрывать этих свидетелей, если только следствие, сторона обвинения и суд не преследовали цель не дать стороне защиты раскрыть явную ложь этой труппы. Нереально доказать ложь, если человек называет время и место озвучиваемых ими событий.»

и по поводу т. н. «экспертизы»:

«Любую экспертизу должен проводить компетентный человек. Экспертизу, связанную с религией, должен проводить эксперт, разбирающийся в религии, а иначе мы получим результат, который мы получили в экспертизе №52. Любой разбирающийся в исламе эксперт объяснил бы следователю и этой тройке лжеэкспертов, что тема "Иман", "Рызк", "Къада ва къадар" и "Аджаль" - это темы обязательны для понимания любого мусульманина и что слово "кяфир" применяется всеми мусульманами в отношении иноверцев, и что, когда мусульмане говорят, что надо работать, смотреть семью, это не означает строить всемирный халифат и захватывать власть, это означает работать, лечить людям зубы, строить дома, готовить плов и шашлык».

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор. Поддержать активистов сегодня в Ростов-на-Дону приехали около сотни крымских татар, а по всему Крыму группы мусульман устраивали коллективные дуа за четверку.

В своем последнем слове Энвер Мамутов сказал еще такие слова:

"Сколько бы вы не притесняли меня, мой народ и мусульман в целом, мы говорили и будем говорить истину. Сколько бы не длились очернения меня, моего народа и всех мусульман, мы не перестанем говорить истину."

Амин.