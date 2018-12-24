Вице-премьер Таджикистана обрушился с критикой на мусульман, совершающих повторный хадж

Вице-премьер Таджикистан Азиз Иброхим резко раскритиковал тех мусульман республики, которые намереваются совершить повторный (суннат) хадж в Мекку. По его словам, было бы лучше если бы эти люди потратили накопленные средства на благотворительность, материальную поддержку малоимущих и «прочие богоугодные дела». Это мнение чиновник выразил на совещании, посвященной паломничеству таджикистанцев в 2019 году, сообщает издание «Авеста».

Вице-премье сказал, что таджикистанцы, ранее уже совершившие хадж, пытаются вновь отправиться в паломничество, и тем самым они хадж «превращают в соревнование, показуху».

В ходе совещания Иброхим поручил ответственным властным структурам проверить условия жизни тех людей, которые намерены совершить хадж, и их финансовые возможности с учетом канонов Ислама. Премьер-министр заметил, что эти каноны гласят, что если у человека нет денег на паломничество в Мекку и Медину, то он может его не совершать. Не совсем понятно, зачем это делать, ведь Комитет по делам религии (КДР) при правительстве Таджикистана и так уже с декабря 2017 года во время рассмотрения заявок на совершение хаджа учитывает экономическое положение заявителей. Малоимущим гражданам, подавшим заявки, могут вообще отказать в праве на поездку в Саудовскую Аравию.

К слову, в этом году хадж совершили 6,2 тысячи граждан Таджикистана. Вице-премьер указал, что таджикистанцы жаловались на случаи несвоевременного оказания медицинской помощи (среди отправляющихся в Саудовскую Аравию, к примеру, довольно много людей пожилого возраста) и непрофессиональную подготовку руководителей групп паломников. По данным КДР, единая цена паломничества в уходящем году составляла 33 410 сомони ($3 643).

Отметим, что конечно же в некоторых случаях совершение благого дела на свои средства может быть лучше чем совершение повторного хаджа, и об этом говорили многие уляма. Тем не менее, вызывает обеспокоенность попытка государственных чиновников указывать кому, когда и как тратить их деньги, особенно если это вопрос, связанный с Исламом — прямо скажем, вопрос при режиме Рахмона в Таджикистане щепетильный.

Строительство мостов и дорог в любом случае не является задачей простых таджикистанцев, это обязанность государства. Поэтому требовать от людей, чтобы они тратили свои накопленные деньги на мосты, как это сделала 78-летняя жительница кишлака Метки в Согдийской области, государство не имеет право. Также как и лезть в сердце, чтобы толковать, чем именно паломники руководствуются, показухой либо искренним намерением ради Аллаха.

Заметим также, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершал хадж как минимум четыре раза, и всякий раз в присутствии многочисленных журналистов. Разумеется, никто не спрашивает с него, почему он не потратил деньги на благотворительность, и зачем занимается показухой.