Сын Муаммара Каддафи просит Путина поддержать его на президентских выборах в Ливии - Bloomberg

Сайф аль-Ислам Каддафи, 46-летний сын бывшего ливийского диктатора полковника Муаммара Каддафи, написал письмо президенту России Владимиру Путину и российскому правительству. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Москве.

В приветственном письме Сайф аль-Ислам Каддафи рассказал Путину, каким видит будущее Ливии, а также попросил о политической поддержке. Сайф аль-Ислам выражает надежду, что Кремль окажет ему финансовую помощь и выступит посредником в переговорах с другими центрами власти в Ливии. Bloomberg также отмечает, что Каддафи-младший может принять участие в выборах президента Ливии в 2019 году.

Свое письмо сын Каддафи передал через заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, с которым встретился в декабре. Ранее он уже общался с представителями России по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы в 2017 году.

В тоже время, некоторые эксперты указывают, что проект, связанный с именем Каддафи, может быть просто поводом для вытягивания денег и помощи из сторонних сил, привлеченных громким именем, так как никто по сути не знает, где Каддафи находится, кого он поддерживает, и кто его поддерживает.

Интересно, что сын Каддафи окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. В 2008 году ему была присуждена степень доктора наук Лондонской школой экономики, за диссертацию на тему «Роль гражданского общества в демократизации институтов глобального управления: от „мягкой силы“ к коллективному принятию решений?».