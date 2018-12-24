Тюрьмы Сирии пустеют - из-за массовых казней заключенных

Вместе с закреплением контроля над бывшими повстанческими районами после многих лет гражданской войны, режим Башара Асада удвоил количество казней политических заключенных, а военные судьи ускоряют темпы вынесения смертных приговоров. Об этом сообщают выжившие бывшие заключенные самой печально известной тюрьмы страны, о чем пишет The Washington Post.

В своих интервью более двух десятков сирийцев, недавно освобожденных из военной тюрьмы Седная в Дамаске, описали правительственную кампанию по очистке камер от политических заключенных. По их словам, заключенных переводят из тюрем по всей Сирии, чтобы присоединить их к заключенным, приговоренным к смертной казни, в застенка Седная, а затем убивать в предрассветных казнях.

Тем не менее, несмотря на эти перемещения, населения когда-то переполненных камер Седная, в которой на пике находилось примерно от 10 000 до 20 000 заключенных, сократилось в основном из-за непреклонных казней, и по крайней мере одна часть тюрьмы почти полностью пустая, рассказали бывшие заключенные.

Некоторые из бывших заключенных были приговорены к повешению, но избежали этой участи только после того, как родственники заплатили десятки тысяч долларов, чтобы обеспечить им свободу. Другие рассказали, что между охранниками были слышны разговоры о переводе приговоренных к казни. Все мужчины говорили при условии, что их полные имена не будут разглашены из-за страха за безопасность их семей.

По словам двух бывших заключенных, прошедших через Дамасский полевой суд, расположенный в столичном штабе военной полиции, за последний год число вынесенных смертных приговоров ускорилось из-за ужесточения позиции судебных чиновников. Каждый из этих двух человек дважды предстал перед судьей военно-полевого суда, один раз в начале войны и один раз в этом году, и смог сравнить, как работает этот секретный суд.

«Во время моего второго визита для снисхождения уже не было место», - рассказывает один очевидец. «Почти все в той комнате были приговорены к смертной казни. Они читали приговоры вслух».

По словам бывших заключенных, еще до того, как они достигают виселицы, многие заключенные умирают от недоедания, отсутствия медицинской помощи или физического насилия, часто после психологического расстройства.

Один бывший заключенный рассказал, что охранники протолкнули металлическую трубу в горло его сокамерника из пригорода Дамаска Дарайя. «Они прижали его к стене и оставили его умирать. Его тело лежало среди нас всю ночь», - сказал 30-летний Абу Хусейн, механик из западной провинции Хомс. Другой рассказывал, как заключенных в его собственной камере заставили забить до смерти мужчину из южного города Дараа.

Журналисты The Washington Post, Луиза Лавлак и Закария Закария, пишут, что сирийское правительство (то есть, режим в Дамаске) не ответило на запросы о комментариях к этой статье. Правительство Асада никогда не признавало казни заключенных и не публиковало данные о казнях. Независимые же цифры попросту не доступны.

Но спутниковые снимки территории тюрьмы Седная, сделанные в марте, показывают скопление десятков темных предметов, которые, по мнению экспертов, вероятно являются человеческими телами. Журналистам в руки попали снимки, с которыми они обратились к судебно-медицинским экспертам.

Спутниковые снимки «Белого здания» военной тюрьмы Седная, снятые в начале марта два раза, по-видимому, показывают скопление десятков темных предметов, которые, по мнению экспертов, соответствуют человеческим телам.

«На снимках, представленных с 1 по 4 марта, присутствуют темные вытянутые предметы, похожие друг на друга, длиной примерно от пяти до шести футов», - сказал Исаак Бейкер, менеджер по анализу изображений в Гарвардской гуманитарной инициативе по безопасности человека и технологиям. «Хотя анализ и имеющиеся данные не могут доказать это, они подтверждают свидетельства очевидцев о массовых казнях на этом объекте».

Двое бывших заключенных, которые содержались в камерах, ближайших к комнате охраны в их тюремном крыле, рассказывают о подслушанных разговорах между их тюремщиками о казнях в начале марта. «Они говорили о наборе тел заключенных, которые были положены во дворе», - сказал один человек.

Другие спутниковые снимки военных земельных объектов около Дамаска, ранее определенных Amnesty International в качестве места массовых захоронений, по-видимому, показывают увеличение количества ям и надгробий, по крайней мере, на одном кладбище с начала года. Сотрудники, работавшие в системе военных тюрем, рассказали, что этот район, расположенный к югу от столицы, является вероятным местом массового захоронения заключенных в Седная.

На кладбище по дороге, ведущей на юг от Дамаска, с зимы появились десятки новых могильников и надгробий.

ДЕКАБРЬ 2017 г. На спутниковых снимках кладбища Бахдалия возле Дамаска видны ряды белых структур, которые, как полагают, являются надгробиями на могилах, которые могут содержать более одного тела. Светло-коричневые участки это ямы для захоронения, ожидающие заполнения. СПУТНИКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ © 2018 DIGITALGLOBE, MAXAR COMPANY

МАРТ 2018 г. В течение трех месяцев надгробия и могилы значительно расширяются по всему кладбищу. СПУТНИКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ © 2018 DIGITALGLOBE, MAXAR COMPANY

НОЯБРЬ 2018 г. Спустя восемь месяцев они расширились еще больше. Аналитики говорят, что в течение этого периода времени в провинции не было массовых боевых смертей, и пришли к выводу, что в могилах, вероятно, содержатся казненные заключенные.

После семи лет войны пропавшими без вести считаются более 100 000 сирийских заключенных. По данным ООН и правозащитных групп, тысячи, если не десятки тысяч людей, вероятно, мертвы.

Несмотря на то, что все стороны в конфликте арестовывали, похищали и убивали заключенных, группа наблюдателей из Сирийской сети по правам человека оценивает, что до 90 процентов пропавших содержались в сети правительственных тюрем, где пытки, голод и другие формы беспредела стали систематическими. В какой-то момент, по данным Amnesty International, одна только Седная содержала до 20 000 заключенных.

Для этой истории The Washington Post взяла интервью у 27 бывших заключенных, которые были недавно освобождены из Седная. Большинство сейчас живут в Турции, а также в Сирии, Ливане, Ираке и Германии. Они были опознаны другими бывшими заключенными и правозащитниками и были опрошены в турецких городах Стамбул, Газиантеп, Антакья и Сиверек, а также по телефону.

Бывшие заключенные рассказывают, что охранники почти всегда запрещают заставляют молчать заключенных, которые спят под одеялами, кишащими клещами и блохами на каменных полах, липких от телесных жидкостей. «Когда ты в Седная, ты ни о чем не можешь думать, даже не можешь говорить с собой. Избиения - это пытки. Молчание - это пытка », - сказал Мухаммад, 28 лет.

Он описал сокамерников, которых он оставил, как «животных в клетках».

«У некоторых дух был полностью сломлен, а другие просто стали безумцами и сумасшедшими», - сказал он. «Смерть была бы для них милостью. Это все, чего они ждут».

Хотя дни казни меняются, бывшие заключенные Седная говорят, что охранники чаще всего совершают обход по камерам во вторник днем, выкрикивая имена из списков.

«Вы знали, что они придут, когда они постучат в металлическую дверь и начали кричать на нас, чтобы мы повернулись. Все карабкаются к стене и стоят как можно дальше», - сказал один из бывших заключенных. «Тогда вы просто стоите там и молитесь, чтобы они вас не забрали».

В случае с Мухаммадом именно это они и сделали. С футболкой, натянутой на голову, бывшего студента вытащили из камеры и доставили в камеру смертников в подвале, где его избили, когда он спустился вниз. Он вспомнил, как его окружали крики других.

Он и другие заключенные были помещены в тесную камеру и раздеты догола перед уходом охранников, хлопнувших металлической дверью. Заключенные содержались там в течение недели.

Еще больше заключенных были забиты в соседнюю камеру. Среди них был 29-летний Хасан, фермер, которого перевели в Седная из гражданской тюрьмы в южном городе Суида. Сидя всю ночь и ожидая смерти, мужчины говорили тихим шепотом, делясь своими жизненными историями и сожалениями.

«Там было темно, но то, что я видел на их лицах, было чистым ужасом», - сказал Хасан. «В конце концов все перестали говорить».

Тем не менее, когда охранники пришли, чтобы забрать заключенных, имена Мухаммада и Хасана так и прозвучали. Позже они узнали, что их семьи заплатили десятки тысяч долларов посреднику, связанному с правительством, - части сети, которая возникла во время войны, чтобы сообщать семьям новости о задержанных родственниках и иногда помогать освобождать их в обмен на огромные суммы денег.

Пик смертных приговоров, о которых сообщают все эти люди, приходится на период мирных переговоров в столице Казахстана, Астане, где помимо прочего обсуждается судьба политзаключенных и пленных. Поскольку повстанческие силы Сирии находятся на дальнем северо-западе страны и практически потерпели поражение, официальные лица из России, Турции и Ирана пытаются договориться о прекращении конфликта.

Тем временем сирийское правительство выпускает извещения о смертях политзаключенных с беспрецедентной скоростью. Эта практика начала набирать обороты в январе и во многих случаях, похоже, подтверждает, что задержанные были мертвы с первых лет конфликта.

В отчете, опубликованном в прошлом месяце, орган США, созданный для расследования военных преступлений в Сирии, заявил, что массовое распространение уведомлений о смерти равносильно признанию правительством того, что оно несет ответственность за гибель заключенных, заключение которых оно отрицал годами.

«Мы считаем, что это должно быть связано, очевидно, с тем, что государство начинает смотреть вперед за пределы конфликта - с ощущением, будто «наше существование больше не находится под полной угрозой, и мы должны смотреть вперед, как нам поступать с населением в целом» - говорит Хэнни Мегалли, ведущий следователь Комиссии ООН по расследованию в Сирии. «Люди требуют больше информации о том, что произошло, почему и где. Где тела?»

В ходе интервью бывшие заключенные давали редкое представление о работе военно-полевого суда, когда обвиняемые появляются без адвокатов, а обвинительные признания часто являются результатом пыток. Задержанные прибывают в наручниках и с завязанными глазами. Весь суд редко длится дольше, чем три минуты.

В некоторых случаях недавние казни в Седная были основаны на приговорах, вынесенных несколько лет назад. По словам бывших заключенных, изменилась лишь поспешность, с которой выносятся новые приговоры.

Как сообщает Amnesty International, после того, как заключенных вешают, их тела обычно доставляют прямо из комнаты казни к грузовику или машине ожидания, а затем перевозят для регистрации в военном госпитале перед тем, как похоронить в братских могилах на военной земле.

Мухаммад и Хасан были среди тех, кто избежал этой участи. После многих лет пыток и крайнего пренебрежения, оставивших после себя шрамы и серьезные проблемы со здоровьем, они перебрались через границу в Турцию в начале этого года.

Когда Хасан перешел с территории, удерживаемой асадитами, в последний опорный пункт повстанцев недалеко от турецкой границы, контрабандисты, переводившие его группу, по ошибке направили его в минное поле, и его нога была оторвана взрывом. Он все еще кричит во сне.

«Воспоминания Седнаи нельзя легко забыть», - говорит он. «Большинство моих сокамерников мертвы. Я продолжаю думать о людях, которые все еще остаются там».