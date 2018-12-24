На Индонезию обрушилось мощное цунами, вызванное извержением вулкана

Цунами, вызванное вулканом, обрушилось на береговые линии вдоль Зондского пролива в западной части Индонезии, в результате чего погибли по меньшей мере 281 человек и ранены более 1000 человек.

Ожидается, что число погибших возрастет.

Это случилось поздно вечером в субботу, когда произошло извержение вулкана Анак Кракатау, который находится в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Считается, что оно вызвало подводный оползень, который, в свою очередь, вызвал цунами.

Цунами ударило - без предупреждения - по обеим сторонам Зондского пролива, обрушив стену воды, образовавшуюся примерно в 20 метрах от материка, которая сотрясла сотни домов и отелей на побережье Явы и Суматры.

Сутопо Пурво Нугрохо, представитель национального агентства по борьбе с бедствиями в Индонезии, заявил, что последние потери в понедельник утром насчитывали 281 погибшими и 1 016 ранеными. Пятьдесят семь человек пропали без вести, но ожидается, что число погибших увеличится.

«Число жертв и ущерб будут продолжать расти», - сказал Сутопо Пурво Нугрохо.

Ученые из Индонезийского агентства по метеорологии, климатологии и геофизике, также известного как BMKG, сказали, что цунами могло быть вызвано подводными оползнями в результате извержения вулкана Анак Кракатау, возникшего из моря в 1920-е годы.

Свою роль сыграл и прилив, вызванный полнолунием.

По словам агентства по чрезвычайным ситуациям, наиболее пострадавшим районом стал район Пандегланг провинции Бантен на Яве, который включает в себя национальный парк Уджунг Кулон и популярные пляжи. Там цунами накрыло местный пляж, когда на нем находились сотни людей, собравшихся для участия в праздничном мероприятии. Многие из присутствующих были сотрудниками государственной коммунальной компании PLN и государственными служащими министерства молодежи и спорта, а также членами их семей.

В городе Бандар-Лампунг на юге Суматры сотни жителей нашли убежище в офисе губернатора.

Очевидцы рассказывают, что цунами достигало высоты около трех метров. Многие люди все еще ищут пропавших родственников. Телевизионные кадры показывают дороги, заблокированные мусором от поврежденных домов, перевернутые автомобили и упавшие деревьев.

Некоторые эпизоды произошедшей катастрофы заставляют задуматься о том, как цунами может быть наказанием от Всевышнего. Индонезийская поп-группа Seventeen выступала на западной Яве, когда волны цунами внезапно захлестнули уличную сцену, музыкантов и фанатов — люди на сцене не замечали 20 метровую волну, пока она не накрыла их полностью, возможно умерев в беспечности.

Представители Красного Креста и Полумесяца сообщают, что ущерб вполне соответствует последствиям цунами.

«Многие люди потеряли все. Их дома рухнули. Многие дома, магазины и предприятия в этом районе сделаны из бамбука и соломенных крыш или луженых крыш, и они не способны противостоять силе волны. Они также построены прямо вдоль береговой линии, поэтому в некоторых случаях люди потеряли свои дома и свой бизнес, свою способность зарабатывать на жизнь»

Власти предупредили жителей и туристов в прибрежных районах вокруг Зондского пролива чтобы они держались подальше от пляжей, а предупреждение о приливе остается в силе до 25 декабря.

Власти сообщают, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе, соединяющем Индийский океан и Явское море, случилось примерно за 24 минуты до цунами. 305-метровый вулкан, примерно в 200 км к юго-западу от столицы Джакарты, извергается с июня. В июле власти расширили запретные зоны до 2 км от кратера.

На сегодняшний день практические не существует никаких средств, способных предсказать такие катастрофы и предупредить людей о возможном бедствии.