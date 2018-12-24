Лидер суданской оппозиции сообщает о 22 погибших в ходе протестов. Что будет дальше?

Главный оппозиционный лидер Судана Садык аль-Махди в субботу обвинил «вооруженные репрессии» в гибели 22 человек в дни протестов против роста стоимости хлеба, хотя официальные чиновники называют меньшее число погибших.

Решение правительства повысить цену на буханку хлеба с одного суданского фунта до трех (примерно с двух до шести центов США) со среды вызвало демонстрации по всей стране.

«Мы осуждаем вооруженные репрессии против демонстраций», - сказал Аль-Махди, лидер партии «Умма», на пресс-конференции в Омдурмане на западном берегу Нила.

В то время как чиновники снижают число погибших, по словам Аль-Махди, «22 человека были убиты и несколько других ранены». Он не дал никаких дополнительных сведений о количестве погибших.

Протесты сначала разразились в восточном городе Атбара, а затем распространились в Аль-Кадарифе, также в восточном Судане, а затем в столицу Хартум, Омдурман и другие районы.

По словам официальных лиц, четверо демонстрантов были убиты в Атбаре и еще шесть - в Аль-Кадарифе, когда протестующие подожгли офисы правящей партии «Национальный конгресс» президента Омара аль-Башира.

Аль-Махди призвал к «национальному и международному расследованию» смертей и сказал, что демонстрации продолжат раскачивать Судан.

Протестное движение «является законным и было начато из-за ухудшающейся ситуации в Судане», сказал он на своей первой пресс-конференции после возвращения домой в среду после почти года в изгнании.

Будучи влиятельнейшей фигурой в суданской политике с 1960-х годов, Аль-Махди был премьер-министром с 1966 по 1967 год, а затем с 1986 по 1989 год.

Его правительство было последним демократически избранным в Судане до того, как его свергли в результате переворота 1989 года, начатого Баширом.

С тех пор партия «Умма» выступает в качестве главной оппозиционной группировки Судана и регулярно проводит кампанию против политики правительства Башира.

Между тем, по словам очевидцев, в субботу демонстрации охватили как минимум еще два города: Вад-Мадани к юго-востоку от Хартума и Эль-Рахад к юго-западу от столицы.

Около «300 человек пришли в центр Вада Мадани, скандируя «люди хотят падения режима», - сказал один из свидетелей журналистам AFP.

Полиция ответила слезоточивым газом и избила протестующих дубинками, добавил он.

По словам другого свидетеля, в Эль-Рахаде сотни демонстрантов, кричащих «нет голоду», были разогнаны с применением слезоточивого газа, а административные помещения и офис Национального конгресса были подожжены.

Представитель правительства Башар Джумаа в пятницу предупредил, что власти «не будут снисходительны» по отношению к тем, кто поджигает государственные здания или наносит другой ущерб государственному имуществу.

Сообщается также, что полиция задержала нескольких членов оппозиции, включая Фарука Абу Иссу, президента альянса Силы Национального консенсуса.

Напомним, что демонстрации стали результатом последнего года нарастания экономических проблем в Судане, где стоимость некоторых товаров выросла более чем вдвое.

Инфляция приближается к 70 процентам, а фунт упал в цене, в то время как за последние три недели сообщалось о дефиците в нескольких городах, включая Хартум.

В январе уже вспыхивали демонстрации по поводу растущей стоимости продуктов питания, но их смогли быстро взять под контроль, арестовав лидеров и активистов оппозиции.

Президентский советник Фейсал Хасан Ибрагим заявил, что последними акциями протеста манипулировали «организованные движения», не называя конкретных групп. Он сказал, что двое из убитых в Аль-Кадарифе были военными в штатском.

Также в субботу национальное информационное агентство Судана SUNA сообщило, что Башир назначил старшего офицера из влиятельной Национальной службы разведки и безопасности губернатором Аль-Кадарифа.

SUNA сообщает, что Мубарак Мохаммед Шамат заменит Миргани Салеха, погибшего в авиакатастрофе 9 декабря.

Ну и еще один интересный факт - в 2016 году журналисты издания "Аш-Шарк аль Авсат" брали интервью у Садыка аль-Махди, бывшего тогда в изгнании за пределами Судана.

Его спросили: "Режим сталкивается с растущим народным сопротивлением в связи с ужасным ухудшением цен на услуги и товары и растущим экономическим кризисом. Зачем вам служить режиму, соглашаясь на диалог?"

Ответ Аль-Махди: "Мы неоднократно подчеркивали плохую ситуацию, свидетелем которой является эта страна из-за этого режима, начиная с искажения Ислама, ухудшения экономики и безопасности и унизительной ошибки в международных отношениях. Поэтому мы считаем, что восстание состоится, и мы работаем над расширением мобилизации для него."

Вопрос: "Если в стране начнется народное восстание, думаете ли вы, что хаос будет господствовать в Судане, или оппозиция готова его сдержать?"

Ответ: "Как и все восстания на протяжении всей истории, особенно в Судане, успешное восстание парализует правительство и свергнет его. Вооруженные силы смогут сдержать ситуацию, если они встанут на сторону народа, как в октябре 1964 года и апреле 1985 года."

Вопрос: "Когда вы вернетесь в Судан?"

Ответ: "Я завершил свои миссии за границей, и мы обсуждаем мое возвращение, чтобы добавить его в национальную повестку дня."

Итак, пока все идет по плану Аль-Махди, судя по всему. Если все получится, следующие шаги должны включать в себя расширение протестов и вмешательство армии, то есть, военный переворот. С последующим возвращением Садыка аль-Махди в качестве лидера страны.