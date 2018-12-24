В Иракском Курдистане бум строительства мечетей

Более 99 процентов всех мечетей в Иракском Курдистане (то есть, на территории, контролируемой автономным региональным правительством Иракского Курдистана) были построены филантропами, а министерство по делам религии переполнено заявками на получение разрешений на строительство новых мечетей, согласно правительственным данным — сообщает агентство «Рудав».

«Девяносто девять процентов мечетей в Курдистане были построены меценатами, которые обращались за разрешением на строительство мечетей даже во время финансового кризиса», — говорит представитель пресс-службы Министерства по делам религий Набаз Исмаил.

«В настоящее время мы рассматриваем 70 заявок на получение разрешений на строительство мечетей», — добавляет Исмаил.

По информации министерства, из более чем 5500 мечетей в Курдистане строительство 99 процентов из них были полностью профинансировано местными благотворителями.

Сейчас же министерство по делам религий перегружено количеством заявлений о строительстве новых мечетей в такой степени, что в настоящее время оно сформулировало новые условия для выдачи таких разрешений.

«Есть места, в которых уже есть мечеть, но они хотят построить еще одну. Министерство по делам религий не позволяет им строить мечети в таких местах» — рассказывает Исмаил.

Он утверждает, что разрешения выдаются только для строительства мечетей там, где они «необходимы» по мнению министерства:

«Мечети разрешается строить в соответствии с потребностями и инструкциями. Выдаются разрешения на строительство мечетей в местах, где их нет, или они есть, но старые, и ветхие, требующие ремонта».

При этом, Исмаил отмечает, что похожего интереса к строительству церквей или других молитвенных помещений не существует. В Курдистане есть 122 церкви и 32 христианских места, но восстановлением церквей и езидских храмов занимаются иностранные организации и правительства.

Автор «Рудав» в своем материале затем сравнивает приведенные цифры с количеством школ, построенных филантропами — их, оказывается, всего 1 процент из всех 7000 школ в регионе. Разумеется, звучит аргумент, который мы постоянно слышим от противников строительства мечетей - «некоторые считают, что благотворители должны направлять свои деньги на другие проекты, такие как школы и больницы».

Спору нет, филантропы должны строить и школы и больницы. В исламском мире на самом деле столетиями филантропы строили комплексы, имареты, которые включали в себя и мечеть и школы и столовую для неимущих и больницу. Это идеал.

Тем не менее, ни в коем случае нельзя принижать такое благое деяние как строительство мечети. Особенно в таком регионе как Иракский Курдистан. На протяжении последних лет мы постоянно слышим, как от врагов курдов, так и от их «доброжелателей» постоянный рассказ, стремящийся принизить мусульманскую суннитскую идентичность Курдистана. Дескать, это прогрессивный секулярный народ, который совсем не заинтересован в Исламе, и готов вообще от него отказаться, насмотревшись на зверства ИГИЛ*, и вообще это не арабы, чтобы быть мусульманами. Образ Курдистана настолько постарались отделить от Ислама, что курды в широком понимании воспринимаются как априори враждебный Исламу национальный проект — тот самый «второй Израиль».

А тут оказывается, что во «втором Израиле» благотворители строят мечети такими темпами, что их министерство религии не успевают рассматривать заявки. Несмотря на тяжелое экономическое положение, несмотря на отношение мусульманских братьев арабов и турок к делу независимости курдов — 99% пяти с половиной тысяч мечетей построены местными курдами.

На фото: мечеть Джалил-Хайат в столице Иракского Курдистана Эрбиле

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