Афганистан: еще одна страна, из которой уходят американцы

Президент США Дональд Трамп планирует вывести тысячи американских военнослужащих из Афганистана, говорится в сообщениях, появившихся спустя день после того, как президент объявил о выводе всех американских солдат из Сирии.

Об этом сообщается на фоне переговоров официальных лиц США с талибами, которые были свергнуты после вторжения Вашингтона в 2001 году, но теперь контролируют значительную часть афганской территории.

Неожиданное решение Трампа вывести солдат из Сирии способствовало резкой отставке главы Пентагона Джима Мэттиса в четверг, из-за существенных политических разногласий с президентом.

Но Мэттис также выступал за сохранение сильного военного присутствия США в Афганистане для «поддержки дипломатических мирных усилий». Он ушел вскоре после того, как официальные лица США подняли сам вопрос о возможности его отставки.

В Афганистане сейчас находится около 14 000 военнослужащих США, которые работают либо с миссией НАТО по поддержке афганских сил, либо в рамках отдельных "контртеррористических" операций.

Американские официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, цитируются в информационных агентствах и американских СМИ, которые сообщают, что Пентагон разрабатывает планы сокращения американских войск в Афганистане.

The Wall Street Journal например сообщает, что в ближайшие недели вернется более 7000 солдат. Согласно другим сообщениям, эта цифра превысила 5000 человек, а информационное агентство AFP сообщило, что официальный представитель США заявил, что произойдет "значительный вывод".

Ни одно из этих сообщений пока что нельзя проверить.

Говоря на условиях анонимности, один американский чиновник заявил информационному агентству Associated Press, что к лету войска могут покинуть Афганистан, но окончательное решение пока не принято.

Неясно, каким образом США смогут выполнить весь комплекс нынешних миссий, включая подготовку афганских сил, консультирование их на местах и про​​ведение воздушной кампании против талибов и других вооруженных сил, если их силы будут значительно меньше.

Вместо этого Вашингтону почти наверняка придется свернуть все свои операции, что может дать возможность Исламскому эмирату Афганиста (талибам) расширить свои наступательные действия по всему Афганистану.

Напомним, что Трамп в частном порядке нередко жаловался на военное вмешательство США в Афганистан. Не далее как в среду он сказал про Афганистан: «Что мы там делаем? Мы были там все эти годы».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, часто выступающий союзником Трампа, предупредил о возможной опасности для США в случае вывода войск.

«Условия в Афганистане - в настоящий момент - делают вывод американских войск стратегией высокого риска. Если мы продолжим наш нынешний курс, мы рискуем потерять все наши успехи и проложим путь ко второму 11 сентября» - сказал Грэм в заявлении.

Трамп в прошлом году одобрил увеличение численности американских войск, но признал, что сделал это неохотно.

Интересно, что в отличие от PYD-YPG, которые настаивают на необходимости американского военного присутствия в Сирии, афганские союзники США публично заявляют, что не видят проблемы в выводе американских войск, и что это никак не повлияет не безопасность в стране.

«Если несколько тысяч иностранных военнослужащих, которые консультируют, обучают и оказывают помощь, покинут ее, это не повлияет на нашу безопасность», - заявил в пятницу Фейсель Фазли, главный советник президента Афганистана Ашраф Гани.

«В последние четыре с половиной года наша безопасность полностью находится в руках афганцев, и конечная цель состоит в том, чтобы АНСОБ [Афганские национальные силы обороны и безопасности] встали на ноги, чтобы самостоятельно защищать и оборонять землю».

Пресс-секретарь президента Харун Чахансури также заявил в социальных сетях, что уход США не повлияет на безопасность.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США Залмай Халилзада и талибы провели переговоры в Абу-Даби о заключении соглашения, которое должно положить конец войне. Официальные лица из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов также приняли участие.

В четверг посол Саудовской Аравии в Вашингтоне Халид бин Салман написал в Твиттере, что обсуждения были продуктивными и принесут «очень положительные результаты к началу следующего года».

Но бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, знакомый с этой проблемой, сказал, что представители талибов отклонили предложение Халилзада о прекращении огня и потребовали сосредоточить переговоры на выводе американских войск.

Все стороны понимают, что без вывода американских войск мира в Афганистане не добиться. А значит, даже режим в Кабуле считает, что американцам пора уходить.