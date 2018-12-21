Казахстан и Узбекистан запустят центральноазиатский аналог «шенгена»

Казахстан и Узбекистан планируют запустить в начале следующего года общую Silk visa, сообщает МИА «Казинформ».

По словам и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбека Касымходжаева, центральноазиатский аналог «шенгена» заработает в феврале 2019 года.

Касымходжаев сообщил, что виза вводится для совместного привлечения иностранных туристов в Центральноазиатский регион и для популяризации этого маршрута в целом.

На данный момент проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран, добавляет чиновник.

По его словам, центральноазиатскому «шенгену» также проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан. Но казахская сторона не намерена останавливаться на собственно Центральной Азии и также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.

Напомним, что ранее председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать по аналогии «шенгена» центральноазиатский вариант Silk visa в целях привлечения туристов в регион.