Новый фильм об Орхане Джемале

В журналистских кругах о бесстрашии Орхана Джемаля ходят легенды. В какой бы точке земного шара ни происходил военный конфликт, он рвался туда. Орхан все хотел видеть собственными глазами, чтобы доподлинно понимать происходящее и быть в соприкосновении, как он сам говорил, с историей. В его рабочем списке Ливия, Афганистан, Сомали, Донбас и много других горячих точек планеты, информацией из которых пестрят заголовки газет и разделы военной хроники. 30 июля 2018 года выдающийся журналист, военный корреспондент был убит в Центральной Африканской Республике вместе со своими коллегами. Обстоятельства смерти не выяснены до сих пор. Да пребудет с ним милость Аллаха!