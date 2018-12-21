Шевченко: Путин покрывает убийц Орхана Джемаля

Разберём слова Владимира Путина о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на сегодняшней «прямой линии» (спасибо Илье Азару!).

«Это, безусловно трагедия. Погибли люди, у них есть семьи. Вообще, к сожалению, очень много трагедий, связанных с журналистами».

Особенно, если учесть, что, как правило, журналистов убивают спецслужбы или нанятые спецслужбами киллеры. Или бандиты, которые почти все сотрудничают с силовиками.

«Я думаю, что мы никогда не должны забывать, в том числе и о журналистах, которые погибли на юго-востоке Украины, попав под обстрел».

Попасть под обстрел (Орхан многократно бывал под обстрелами «на юго-востоке Украины» и рядом с ним гибли люди, в том числе и журналисты) - не то же самое, что быть убитым в ходе спланированной спецоперации. Путин просто переводит внимание собеседника: размывает главную тему, включая в неё дополнительный сюжет - примитивный обычный приём оперативника средней руки.

«Или о тех, на которых фактически было совершено покушение, которых просто расстреляли. Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже [ответ Илье Азару, Новая газета]».

И опять наглая манипуляция! Именно «Новая газета» и другие журналисты не забывали и не собираются никогда забывать об убийствах дагестанских журналистов (Камалов, Ахмеднабиев, Курбанов, Ахмедилов), кабардинского журналиста Тимура Куашева, ногайских общественных деятелей - о которых много говорилось лично Путину и разным иным важным начальникам и начальничкам под ним.

А вот Путину на каждой встрече с СПЧ приходилось напоминать об одном и том же. Он кивал, вещал и вновь забывал.

Теперь он, опять-таки, по этой оперативной манере (но уже с уклоном в блатную специфику) виноватит пострадавших - друзей и коллег убитых, разговаривая с ними, как с «лохами и терпилами». Забываете, мол, дурачки, о тех, «кого просто расстреляли», ай-яй-яй... Дальше начинается откровенный полив...

«Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей.

Они просто приехали даже не как журналисты. Они приехали как туристы».

Опять циничное переворачивание ситуации с ног на голову! Журналисты Джемаль, Расторгуев, Радченко приехали в Африку именно как журналисты, с профессиональными задачами подготовки журналистского расследования. Власти были уведомлены ими, в частности, в лице тех полицейских, котором они заплатили «штраф» за съемку на улице. То, что они не получали какую-то дурацкую аккредитацию - не значит, что власти их не видели и не знали, что они снимают.

Они получали визу при въезде, регистрировались в отеле, контактировали с военными на базе российских военных советников, проезжали многочисленные блок- посты (на которых у них проверяли документы). То есть, о «без всякого уведомления властей» речи быть не может. Зачем же Путин врет - публично и откровенно? Сейчас станет ясно.

«И по имеющимся данным на сегодняшний день, покушение совершили какие-то местные группировки».

Эта версия давно разоблачена, как маловероятная. Не буду опять и снова вдаваться в детали (состояние трупов - отсутствие следов животных и наличие следов пыток, подставной водитель, свидетельские показания, которые, как ни устраняли свидетелей, все же есть, и прочее). Все это многократно описано и детально исследовано. Многие скептики поменяли своё видение ситуации. Многие, но не Путин. Как Захарова на второй день начала «гнать» про арабоязычных бандитов из Чада, так Путин и продолжает ту же чушь нам в уши вливать.

«Насколько я представляю, там идёт расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет».

Есть, есть... только не у вашего СК, пару дней там проболтавшегося под контролем заинтересованных в сокрытии преступления лиц. Около десятка международных зависимых (государственных) и независимых групп журналистов и нанятых специалистов-криминалистов расследуют под микроскопом логики и свидетельств все, что там случилось.

Где телефон и компьютер Джемаля? Они у местных властей. Куда делся видеорегистратор из машины, который вначале после убийства был, а потом исчез? И многое другое - общая картина и многие детали убийства уже вполне ясны большому кругу лиц в разных точках Земли. Но не Путину - его, очевидно, кормят откровенной туфтой. Верховный главнокомандующий всех силовиков страны, который, по идее, может запросить самые детальные доклады о циничном убийстве российских граждан, , президент и прочая оказывается всего-лишь может пролепетать «насколько я представляю». Ясно.

«Но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены».

И мы рассчитываем. Да, собственно, они уже получены. Мы рассчитываем, что вскоре все «полученное» будет обнародовано. И, если выясниться, что российские власти прекрасно знали, как и кем были убиты российские же граждане журналисты, и скрывали это знание - новые санкции будут вполне оправданы .

«По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле».

Поставив советником марионеточного президента ЦАР бывшего питерского мента из наружного наблюдения, работавшего (и работающего по некоторым сведениям) в пригожинских структурах.

Короче... Из путинского ответа создалось устойчивое ощущение, что он все знает, ему все доложено.

Но он высокомерно и грубо манипулируя сознанием общественности, пытается скрыть следы преступления.