В Крыму арестовали бойца крымскотатарского батальона — крымская ФСБ

В аннексированном Россией Крыму задержан участник крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана. По версии следствия, задержанный якобы прятал в тайнике 12 килограмм тротила и 200 боевых патронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ в Крыму.

Следователи отчитываются, что 57-летний (!) задержанный был якобы участником вооруженного формирования и собирался "совершить противоправные действия на территории полуострова". Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Батальон имени Номана Челебиджихана – добровольческое формирование. Назван в честь первого председателя правительства Крымской народной республики, организатора 1-го курултая крымскотатарского народа, первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси. Сформирован в 2016 году в Украине, получал помощь от правительства Турции.

Напомним, что с точки зрения международного права, незаконными вооруженными формированиями в Крыму являются подразделения российских силовиков, занимающиеся репрессиями крымских мусульман и других неугодных, а вовсе не батальон имени Номана Челебиджихана.