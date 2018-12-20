В Москве задержали 60 чеченцев

Московские силовики утром 19 декабря совершили рейд в общежитие на Алтуфьевском шоссе. В ходе своего набега полицейские задержали около 60 граждан из Чечни. Все они доставлены в ОМВД Лианозово, сообщают «Кавказ.Реалии».

Журналисты издания цитируют одну из задержанных, Мадину Аушеву. По ее словам, чу всех задержанных сняли отпечатки пальцев и взяли объяснения "по поводу проживания в Москве".

"Никому из нас не были разъяснены причины задержания", – отмечает Аушева. – "По состоянию на 15 часов только три человека отпущены на свободу".

В ОМВД Лианозово, куда обратились журналисты, комментарии по поводу массового задержания дать отказались.

Как сообщается, в указанном общежитии проживают не студенты, но люди с достатком ниже среднего, которые работают на московских стройках и рынках. За одно место кавказские гости столицы платят 200 рублей в сутки.