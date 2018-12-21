"Зеленый Оман" готов к будущему

Султанат Оман во многих смыслах является уникальным государством Аравийского полуострова, что выражается как в ибадитской религиозной традиции, которой придерживается большинство оманцев, так и в относительно независимой и нейтральной внешней политике султана Кабуса бин Саида.

Но более того, обособленность Омана распространяются даже на экологическую политику султаната, который признает, что регион, зависящий от нефтяной промышленности, должен рано или поздно смириться с изменением климата. Экологическое мышление, к сожалению, пока является редкостью в арабском мире, значительная часть которого страдает от войн и нищеты, и поэтому не может воспринимать близко отдаленные (как многим кажется) вопросы защиты окружающей среды. Тем не менее, другим странам Аравийского полуострова есть чему поучиться у Омана — пишет Остин Бодетти на страницах The New Arab.

«Правительство Омана весьма активно думает об окружающей среде», - говорит доктор Кристал Эннис, лектор Лейденского университета, занимающаяся вопросами политической экономии в Персидском заливе.

Поддержка султаном Кабусом экологического движения имеет глубокие исторические корни. Значительно опередив своих соседей по Персидскому заливу, Оман стал первой страной на Ближнем Востоке, принявшей комплексную экологическую политику в 1982 году, и первой, которая учредила министерство по охране окружающей среды в 1984 году.

«Заинтересованность Омана в защите своей природной среды возникла на ранних этапах экономического развития», - говорит доктор Айша аль-Сарихи, приглашенный сотрудник Института государств Персидского залива, которая специализируется на ответах монархий Персидского залива на глобальное потепление.

«Основная цель закона состояла в том, чтобы экономическое развитие не происходило за счет природной окружающей среды».

В 1991 году Оман и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, культуры и науки, или ЮНЕСКО, стали соучредителями премии ЮНЕСКО имени султана Кабуса за сохранение окружающей среды.

Совместная инициатива продолжает работу научно-исследовательских институтов и ученых, посвященных революционному изучению вопросов охраны окружающей среды с двухлетним грантом в размере 70 000 долларов США.

Решение Омана предоставить такую программу может показаться ироничным для султаната, который построил всю свою экономику на ископаемом топливе, но султан Кабус понимает, что изменение климата вполне может определить будущее Персидского залива и арабского мира в целом.

Закон об охране окружающей среды и предотвращении загрязнения, который султан Кабус издал королевским указом в 2001 году, закрепляет его многолетнюю приверженность движению за охрану окружающей среды. Закон определяет штрафы, которые являются эффективными сдерживающими факторами против загрязнения окружающей среды.

Отношения Омана с природной средой определяют его подход к защите окружающей среды. Султанат может похвастаться одной из самых биоразнообразных и хрупких экосистем на Ближнем Востоке.

В Омане обитает несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе арабский леопард, антилопа орикс и тары (вид диких коз). На побережьях султаната гнездятся зеленые, морские черепахи и черепахи бисса. Официальные представители Омана пытаются поощрять экологический туризм, способствуя сохранению красоты окружающей природной среды.

«Охват окружающей среды среди гражданского общества и государственных органов имеет решающее значение для подготовки Омана к будущему после нефти», - говорит Эннис.

«Здесь особенно важны два аспекта: подготовка нормативно-правовой базы для охраны окружающей среды и снижения вреда, повышение осведомленности общества и изменение предпочтений и практики потребителей».

Оманский министр по вопросам окружающей среды и климата Мухаммад аль-Туби призвал оманцев «обеспечить, чтобы люди, посещающие [их] страну, осознавали важность окружающей среды и сохраняли ее природное разнообразие» в интервью 2018 года программе ООН по окружающей среде, которая в целом высоко оценила тот факт, что Оман принимает экологический туризм и участие в экологическом движении в целом.

В заявлении миссии Министерства охраны окружающей среды и климата Омана содержится аналогичное обязательство «защищать окружающую среду и сохранять природные ресурсы [Омана]», что является важной целью в регионе, находящемся на переднем крае глобального потепления. Оман понимает необходимость защиты окружающей среды.

«Правительство Омана уже сыграло свою роль в интеграции гражданского общества в защиту окружающей среды», - отмечает Аль-Сарихи.

«Примеры включают в себя интеграцию экологических тем, таких как изменение климата и защита биоразнообразия Омана, в учебную программу».

Гражданское общество в Омане также не сидит сложа руки. Сообщество в Facebook «Очистим Оман» организовала работу волонтеров для сбора мусора по всему султанату. Общество окружающей среды Омана способствует охране дикой природы по всему Оману, а также в Facebook, Instagram и Twitter. Оманский аквариум даже участвовал в акции, координируя очистку порта Дукм и Драйдока вместе с дайверами.

«В целом, Оман и почти все другие арабские страны могли бы извлечь большую выгоду из сочетания выработки электроэнергии из обильной солнечной энергии с хранением и экспортом энергии, возможно, за счет использования электрической энергии для производства водорода или синтетических углеводородных видов топлива, пригодных для экспорта в качестве жидкостей», - говорит д-р. Питер Келемен, геохимик из Обсерватории Земли в Ламон-Доэрти, который изучал уникальный потенциал для захвата и хранения углерода в Омане.

«Такие инициативы позволят использовать огромные солнечные ресурсы Аравийского полуострова и региональный опыт в области разработки и экспорта углеводородов».

Поскольку опустынивание и другие экологические проблемы уже сейчас угрожают сердцу Ближнего Востока, Оман имеет возможность выступить в качестве образца для подражания для Бахрейна, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Государства Персидского залива, богатые нефтью и газом, не смогут выйти из кризиса с помощью еще большего количества башен с кондиционерами, как вы видите в Дубае, Дохе и Манаме», - говорит доктор Джеймс Рассел, доцент кафедры национальной безопасности в Военно-морская аспирантуре в Монтерее, чьи исследования сосредоточены на политике Персидского залива.

«Оман должен позиционировать себя в качестве лидера - и вести».

Экономика Омана и его соседей процветала долгие годы из-за обильного доступа к ископаемому топливу. Тем не менее срок службы нефтяной промышленности завершится в XXI веке, и Оман предпринял самые важные шаги в рамках подготовки к этому неизбежному событию.

Оман может позиционировать себя в качестве регионального лидера, если он начнет работать уже сейчас, чтобы справиться с повышением уровня моря, повышением температуры, непредсказуемой погодой, дальнейшим снижением осадков и перспективой перемещенных экологических беженцев», - говорит Рассел.

«Подход Омана должен предусматривать меры «снизу-вверх» и «сверху-вниз», включающие местные общины и гражданское управление в сочетании с акцентом на национальном уровне. Это должен быть подход «всего правительства»».

Все арабские монархии Персидского залива обладают значительными финансовыми ресурсами. У Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ есть свободные деньги. Если какая-либо из этих стран будет участвовать в экологическом движении, как Оман, она сможет лучше смягчить неизбежные последствия глобального потепления. Со своей стороны, султан Кабус готовится к последствиям изменения климата уже более сорока лет.

«У Омана есть возможность превзойти свой вес в этом жизненно важном стратегическом вопросе», - добавляет Рассел. «Миру нужны такие страны, как Оман, чтобы быть примером для подражания».