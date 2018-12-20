Совет индонезийских улемов осудил притеснение уйгуров в Китае

Глава Совета индонезийских улемов (MUI) Дин Шамсуддин решительно осудил притеснение уйгурских мусульман в Синьцзяне, Китай.

Как сообщают международные СМИ, уйгурские мусульмане в Синьцзяне подвергались пыткам, были изолированы и им запрещалось исповедовать исламские учения, сказал Дин в своем заявлении в понедельник.

«Такое угнетение является вопиющим нарушением прав человека и международного права», - отметил он.

Дин, который одновременно является президентом Азиатской конференции по религиям за мир (ACRP), потребовал положить конец притеснению.

Он также призвал Исламскую организацию сотрудничества (ОИС) и международное сообщество помочь спасти уйгурских мусульман и потребовать от правительства Китая соблюдать права человека в отношении уйгурских мусульман.

Совет индонезийских улемов, в частности, попросил правительство Индонезии отразить и направить позицию мусульман Индонезии, заняв твердую позицию против правительства Китая, чтобы защитить мусульман в Китае.

Он также призвал всех мусульман по всему миру оказать помощь уйгурским мусульманам любым возможным способом.

Совет индонезийских улемов является высшим мусульманским органом в Индонезии и представляет почти все крупные мусульманские группы. Будем надеяться, что его призыв к правительству Индонезии не останется без адекватной реакции.