"Мы уходим из Сирии" - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе всех 2000 американских военнослужащих из Сирии, так как их единственная, по мнению Трампа, задача — разгром ИГИЛ* - была выполнена.

«Мы победили ИГИЛ в Сирии, моя единственная причина присутствия там во время президентства Трампа», - заявил Трамп в среду.

Заявлению Трампа предшествовали публикации в CNN и The Wall Street Journal о том, что Вашингтон разработает планы по «полному» и «быстрому» выводу американского контингента. Однако решение Трампа вроде как противоречит заявлению спецпредставителя США по Сирии Джеймсу Джеффри, который отмечал, что Штаты хотя отказались от требования отставки Башара Асада как условия для урегулирования сирийского конфликта, однако, одна из основных задач Америки — вывод из Сирии иранских сил.

«Теперь нашим войскам пора возвращаться домой», - сказал Трамп, который давно заявлял о желании вернуть военнослужащих, базирующихся в Сирии, в Соединенные Штаты.

Высокопоставленный представитель администрации, общаясь с журналистами на условиях анонимности, сказал, что Трамп принял одностороннее решение, основываясь на его убеждении в том, что войска США не играют никакой роли в Сирии, кроме борьбы с ИГИЛ.

Между тем, официальные представители США заявили, что многие детали вывода войск еще не определены, но они ожидают, что войска будут выведены к середине января.

Заявление Трампа о выводе американских войск из Сирии произвело эффект разорвавшейся бомбы даже среди его собственных экспертов и вызвало удивление и гнев даже среди лидирующих республиканцев, которые выступили против него. Фактически, это редкий момент, когда в критике Трампа одинаково сошлись, как левые и про-демократические наблюдатели, так и правые про-республиканские.

Главным мотивом среди всей этой критики проходит убеждение о том, что ИГИЛ еще не разгромлено, США наносят удар в спину своим курдским союзникам, сдают Сирию Ирану, прогибаются под Турцию (тем более, что заявление случилось после разговора по телефону с Эрдоганом).

Особенно громко звучат голоса экспертов и журналистов, которые в последние годы воспевали СДС, как единственного и самого эффективного союзника США в Сирии. Тут же выяснилось, что самая эффективная анти-игиловская армия в Сирии не способна сдержать предполагаемое возрождение ИГИЛ, даже после того как те потеряли практически все территории. Более того, YPG вообще делают намеки, что бросят воевать с ИГИЛ в таком случае — как будто это не США им пришли на помощь в их войне против враждебных террористов, а наоборот YPG с барского плеча решили подмогнуть американцам.

Сторонники решения Трампа указывают, что 2000 американских военнослужащих больше не нужны в Сирии. Если ИГИЛ возродится, то это произойдет в том случае, если не будут перестроена сама Сирия, а это не задача для американских солдат. Иранское присутствие 2000 солдат тоже не сдержат, раз в соседнем Ираке даже 100 000 солдат не смогли сдержать. Израиль может сам постоять за себя, и 2000 солдат ему никак не помогут, обязательства перед "курдами" (то есть, YPG) по защите от ИГИЛ выполнены, а строить им свое государство никто никогда и не обещал.

Кроме того, для широких масс американцев не существует никакого интереса держать войска в Сирии, здесь Трамп по сути лишь выполняет свое предвыборное обещание. На самом деле, в чем вообще заключается интерес США в Сирии внятно ответить не может никто - у США просто отсутствует ясное видение того, чего они хотят добиться в Сирии, если не считать кратковременной задачи разгрома ИГИЛ.

С другой стороны, новость вызвала восторг в Турции. Там тоже многие убеждены, что Трамп «прогнулся» Анкару, но конечно же, считают это хорошей новостью, тем более, что она пришла в комплекте с другими положительными новостями, включая возможную продажу ЗРК Patriot и разговоры о возможной экстрадиции Фетуллаха Гюлена. Тем не менее, уход США из Сирии может необязательно означать хорошую новость для Турции, о чем мы писали недавно. Тот факт, что Россия и Иран приветствовали эту новость тоже, а YPG уже начали переговоры с асадитским режимом, может косвенно подтверждать это. Но как бы не сложилось у турок в Сирии, вывод американских войск скорее всего поспособствует дальнейшему улучшению отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Впрочем, пока никто не знает, что на самом деле означают эти слова Трампа, и как будет выглядеть вывод войск. Самой убедительной версией пока что выглядит мнение российского эксперта Антона Мардасова, который считает, что заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлен по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, при этом не учитывал в статистике спецназ и военную полицию.

В любом случае, говорить о прекращении американского присутствия в Сирии в широком смысле еще рано.

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