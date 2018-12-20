В Катаре прошел крупнейший в истории страны военный парад

Катар провел крупнейший военный парад в истории страны, чтобы отпраздновать свой национальный день, сообщает New Arab.

В параде в столице Дохе во вторник приняли участие эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и другие высокопоставленные чиновники.

Национальный праздник стал вторым после того, как блок стран во главе с Саудовской Аравией начал дипломатическую и экономическую блокаду Катара в июне 2017 года.

На мероприятии в Дохе было продемонстрировано новейшее вооружение армии Катара, включая ракеты Patriot и систему противовоздушной обороны.

Ежегодные празднования 18 декабря знаменуют собой основание катарского государства в 1878 году.

Аль-Джазира сообщила на этой неделе, что чуть более 10 лет назад Катар едва не стал жертвой военной оккупации соседними арабскими государствами, которые в настоящее время блокируют его.

Так что, безусловно, парад (как это часто бывает) был не просто праздничным шоу. Это был вызов и заявление для соседних стран.