Техасская учительница уволена за отказ подписать про-израильскую клятву

Учительница начальной школы в Техасе была уволена за отказ подписать про-израильскую клятву против бойкота Израиля, включенную в ее трудовой договор. Бахия Амави - специалист по языку, которая работает с аутистами и детьми с нарушениями речи в начальной школе. Ей сказали, что она больше не может работать в публичных школах штата после того, как она «отказалась подписать клятву, в которой содержались положения о том, что она «не принимает» и «не будет принимать» участия в бойкоте Израиля или «иным образом предпринимать какие-либо действия, которые намерены нанести экономический ущерб [Израилю]», - сообщает Intercept.

У Амави был контракт с независимым школьным округом Пфлагервилля - органом, который курирует школы в столице штата Техас и вокруг нее - в течение почти десяти лет, но после возобновления ее контракта в августе обнаружилось, что в документы были включены дополнительные положения. Эти положения обязывали Амави заявить, что она «в настоящее время не бойкотирует Израиль», что она «не будет бойкотировать Израиль в течение срока действия контракта», и что она будет воздерживаться от любых действий, «которые предназначены для наказания, причинения экономического ущерба, или ограничения коммерческих отношений с Израилем или с физическим или юридическим лицом, ведущим бизнес на территории Израиля или на территории, контролируемой Израилем».

Такая формулировка фактически означает, что Амави не может поддержать движение «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS), бойкотировать товары, произведенные в незаконных израильских поселениях на оккупированном Западном берегу, или даже выражать поддержку любым из этих действий, поскольку, как указывает Intercept, «такая речь может рассматриваться как «предназначенная для наказания, нанесения экономического ущерба или ограничения коммерческих отношений с Израилем».

В интервью Intercept Амави объяснила: «Удивительно, что [школьный округ] может бросать эту [оговорку] в наши рты и принимает решение защитить экономику другой страны [Израиля] вместо защиты наших [американских] конституционных прав. Если бы я [подписала контракт], я бы не только предала палестинцев, страдающих от оккупации, которую я считаю несправедливой и, следовательно, стала бы соучастником репрессий, но я бы также предала своих сограждан, допустив нарушение наших конституционных прав на свободу слова и мирный протест».

После отказа подписать контракт руководитель школьного округа сказал Амави, что ее работа не будет продолжена.

Инцидент вызвал ожесточенные юридические дебаты, когда Амави подала иск, в котором утверждается, что этот пункт нарушает ее право на свободу слова в соответствии с первой поправкой к Конституции США. Согласно «Гаарец», в иске утверждается, что «Верховный суд признал, что ненасильственные бойкоты, предназначенные для продвижения гражданских прав, представляют собой «форму (и) слова или поведения, которые [обычно] имеют право на защиту согласно первой и четырнадцатой поправкам»». В иске указан прецедент, в соответствии с которым было принято решение: «Хотя штаты имеют широкие полномочия по регулированию экономической деятельности, не существует сопоставимого права запрещать мирную политическую деятельность, такую ​​как бойкоты».

Американская поддержка BDS оказалась в центре внимания в сентябре, когда, ссылаясь на это движение, профессор Американского университета Мичигана отказался написать рекомендательное письмо для студента, который хотел учиться в Израиле. Позиция Джона Чейни-Липпольда вызвала гнев со стороны произраильских организаций в США, в том числе Антидиффамационной лиги (ADL), работающих, чтобы противостоять растущей поддержке движения. С тех пор другие университетские факультеты поклялись поддержать BDS, как и новоизбранная конгрессменка Ильхан Омар, которая в ноябре стала одной из первых двух женщин мусульманского происхождения, избранных в конгресс США.

Критики отмечают, что включение пункта об Израиле в контракт вопиюще бросается в глаза, так как является единственным пунктом политического характера. Здесь нет аналогичных положений, касающихся детей (таких как клятва не защищать педофилов или насильников), что было бы понятным, для человека, работающего с детьми. Более того, нет ни слова об обязанностях в отношении страны, гражданином которой она является и где она живет и работает: США.

Таким образом, чтобы получить рабочий контракт в Техасе, делают выводы критики, гражданин может свободно осуждать и работать против США, отстаивать причины, которые наносят прямой ущерб американским детям, и даже поддерживать бойкот отдельных штатов США, как это было сделано в 2017 году с Северной Каролиной, в знак протеста против анти-ЛГБТ закона. Чтобы продолжать работать, Амави могла бы совершенно свободно участвовать в любой политической активности против ее собственной страны, участвовать в экономическом бойкоте любого штата или города в США или выступать против политики любого другого правительства в мире - кроме Израиля.

Это поистине удивительный аспект этой истории: единственный политический пункт, который техасцы, такие как Амави, должны подписать, чтобы работать с детьми школьного округа, - это тот, который призывает защищать не США или детей Техаса, а экономические интересы Израиля.

При этом, Амави, мать четырех маленьких детей и профессиональный речевой патолог, не является лидером каких-либо политических движений: она просто сделала потребительский выбор поддержать бойкот, избегая покупки товаров у израильских компаний из Израиля или оккупированного Западного берега. Она также иногда участвует в мирной активности в защиту палестинского самоопределения, которая включает в себя пропаганду глобального бойкота по образцу популярного некогда бойкота ЮАР в эпоху апартеида.

Более того, жертвами увольнения Амави стали не только сама Амави и ее семья, но еще и десятки детей, тем более что Амави является единственным сертифицированным арабоговорящим патологом в округе.

Скандальный пункт клятвы был включе в контракт Амави после того, как в мае 2017 года в Техасе был принят закон, запрещающий государственным органам подписывать контракты с компаниями, которые бойкотируют Израиль. Закон, известный как HB 89, требовал, чтобы особенное управление штата контролировало список всех компаний, бойкотирующих Израиль, и передавало этот список государственным органам, которым затем бы запрещали заключать контракты с этими компаниями из черного списка. Закон также запретил пенсионным фондам штата инвестировать в компании, которые поддерживают BDS.

Когда губернатор Эбботт подписал законопроект на церемонии в еврейском общинном центре Остина, он заявил: «Любая антиизраильская политика - это анти-техасская политика».

Язык законопроекта настолько широк, что некоторым жертвам урагана «Харви», опустошившего юго-запад Техаса в конце 2017 года, сказали, что они могут получить помощь штата только в том случае, если сначала подпишут обязательство никогда не бойкотировать Израиль. Это требование совершенно сбило с толку тех жертв урагана, которые отчаянно нуждались в помощи, но никак не могли понять, как их взгляды на Израиль и Палестину связаны с получением помощи от правительства своего штата.

Отметим, что Техас это не единственный штат США, принявший закон против кампании бойкота Израиля (BDS). Иллинойс стал самым первым штатом, принявшим такое законодательство в 2015 году, с тех пор еще 25 штатов последовали этой модели, включая штаты Нью-Йорк, Калифорния и Флорида. Еще в 13 штатах есть анти-BDS законодательство, в том числе Массачусетс, Вирджиния и Вашингтон.

В сухом остатке мы видим, что ради «самого демократического государства на Ближнем Востоке» про-сионистские силы в самих США готовы уничтожить демократию и традиционные американские конституционные права в самой Америке. "Америка прежде всего" постепенно превратилась в "Израиль прежде всего".