Telegram в Иране: кто запрещает самый популярный мессенджер?

Telegram стал крупнейшим приложением для отправки сообщений в Иране, которым пользуются миллионы физических и юридических лиц. Приложение, основанное российским предпринимателем Павлом Дуровым, позволяет пользователям создавать группы и «каналы» для общения и, как полагают, сыграло значительную роль в мобилизации антиправительственных акций протеста, которые обрушились на Иран в конце декабря 2017 года и в начале января 2018 года. После этих волнений популярный мессенджер стал восприниматься как враг государства.



Тем не менее, в Иране абсолютно все политические стороны понимают, насколько мессенджер популярен, и насколько будет непопулярен тот, кто решится его запретить. Именно поэтому президент Хасан Рухани обвиняет своих консервативных конкурентов в ограничении средств массовой информации. «Мне интересно, почему некоторые ненавидят социальные сети и почему они не выносят поток информации для общественности», - сказал он во время выступления 21 апреля в Тегеране.



В бесконечную игру под названием «Кто запрещает Telegram?» включился и ультраконсервативный политик. «Именно президент распорядился сделать это во время заседания Высшего совета национальной безопасности», - сказал Эззатолла Заргами группе студентов в Тегеране 10 декабря. Заргами является членом Высшего совета по киберпространству и бывшим генеральным директором иранской государственной телерадикомпании «Голос Исламской республики Иран». Во время его пребывания на посту главы ГИРИ с 2004 по 2014 год он сталкивался с обвинениями в предвзятости, цензуре и отказе давать голос оппозиции, особенно во время протестов в стране в 2009 году по поводу спорных президентских выборов, в результате которых Махмуд Ахмадинежад получил второй срок полномочий.



«Telegram был запрещен по решению суда», - ответил Алиреза Моеззи, высокопоставленный чиновник по связям с общественностью в администрации президента. «Мы не страдаем от потери памяти! Кто стоял за запретом Facebook и Twitter?» - добавил он, подразумевая, что это именно консервативный лагерь прилагает большие усилия, чтобы наложить такие запреты. Напротив, комментарий Заргами был интерпретирован некоторыми как признак лицемерия и предательства Рухани против нации.



В начале этого года рост популярности приложений в Иране побудил высокопоставленные иранские власти продвигать внутренние государственные мессенджеры, пытаясь бороться с монополией Telegram. Попросту говоря, сделать иранский Telegram (или иранский Tam-tam, пользуясь российской аналогией). Это началось, когда офис верховного лидера решил закрыть свой канал Telegram, несмотря на наличие более миллиона подписчиков (напомним, что о таком количестве подписчиков в России могут мечтать даже самые крутые телеграмные блоггеры). Многие другие официальные лица последовали его примеру, включая Рухани и его первого вице-президента Исхака Джахангири.



Ожидалось, что эта тенденция вызовет массовый исход из Telegram в местные приложения. Тем не менее, правительственная статистика выявила незначительный общественный интерес и указала, что Telegram по-прежнему является неотъемлемой частью повседневной жизни иранцев. Многие пользователи, похоже, спокойно возвращаются, а официальные новостные каналы и учреждения восстанавливают свои каналы в Telegram после того, как обнаружили холодный публичный прием иранских приложений.



В этом провале многие консерваторы обвиняют Мухаммеда Джавада Азари Джахроми, министра связи и информационных технологий и самого молодого члена кабинета Рухани. Джахроми находился под огромным давлением и обвиняется в том, что он урезает финансирование домашних приложений, одновременно принимая Telegram. Министр категорически отрицает обвинения, но он был активным сторонником отмены запретов на Twitter и Youtube, которые открыто используются в качестве ключевых платформ высокопоставленными иранскими чиновниками.



Джахроми также приказал Рухани во время речи в январе не трогать «кнопку фильтра», когда речь заходит о свободе слова. Но через несколько месяцев консервативные СМИ опубликовали конфиденциальное письмо, приписанное Рухани, и адресованное министру. Среди прочего, документ содержал указ президента о блокировке виртуальных частных сетей, используемых для обхода запретов на социальные сети.