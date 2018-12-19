Ашхабад - самый дорогой в мире город для иностранцев

Столица Туркменистана редко может похвастаться лидерством в каких-либо рейтингах топ-городов мира, но в этом году ей все же удалось занять свое первое место. Правда, приятного в этом мало. Ашхабад стал самым дорогим городом в мире для постоянно проживающих и работающих в стране иностранных специалистов. Об этом свидетельствуют данные ECA International.

За 2018 год Ашхабад поднялся со 146 (!) места на первое. По словам директора ECA International по Азиатскому региону Ли Куейна (Lee Quane), падение обменного курса черного рынка в сочетании с нехваткой иностранной валюты вызвало инфляцию в Туркменистане и привело к значительному росту цен на товары за последние 12 месяцев. «Нехватка товаров и твердой валюты означает, что теперь работникам-экспатриантам в Ашхабаде гораздо дороже приобретать обычные товары и услуги», — отметил он.

Десятка мировых городов в рейтинге выглядит следующим образом: Ашхабад, Женева, Цурих, Базель, Берн (Швейцария), Гонконг, Сеул, Токио, Осло, Ставангер (Норвегия).

Что же, если не по качеству жизни и благоустройству, то хотя бы в чем-то Ашхабад обошел Женеву и Токио.

Обследования стоимости жизни ECA International проводит в марте и сентябре с использованием корзины повседневных товаров и услуг, которые обычно приобретаются иностранцами.

Индексы стоимости жизни составляются на основе опроса клиентов относительно цен на продукты питания, хозяйственные товары, товары для отдыха, общие услуги, развлекательные услуги, одежду, алкоголь и табак. Расходы на аренду жилья, коммунальные платежи (электричество, газ и вода), покупку автомобилей и школьные сборы не включены.