Госдума РФ смягчила "экстремистскую" статью 282



Государственная дума РФ приняла в третьем чтении президентский пакет законопроектов о частичной декриминализации печально известной уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), сообщают «Идель.Реалии»

Теперь первое нарушение по ней будет наказываться как административное, а уже за повторное нарушение в течение года будет наступать уголовная ответственность.

В первом чтении проекты законов были приняты 15 декабря. Законом предусмотрены административные штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

За повторное правонарушение течение года наказание будет назначаться из расчета прежних норм УК РФ — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что по части первой 282 статьи УК заводились дела о публикациях и репостах в интернете. По этой же статье был осужден целый ряд преследуемых в РФ мусульман.

Подробнее об этой "либерализации" читайте в нашем материале.