Ташкент стал первым городом Центральной Азии, запустившим городскую сеть wi-fi

Компания Asia Wireless Group запустила единую городскую сеть публичного Wi-Fi под брендом SOLA в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает Gazeta.uz.

По данным интернет-издания, на сегодняшний день в городе насчитывается 1,2 тысяч точек доступа, но их количество планируется увеличить до 5 тысяч до весны следующего года.

Для использования городской сети предусматривается два типа доступа — платный и бесплатный. Платные тарифы работают без ограничений по трафику, а бесплатный доступ открывается после просмотра рекламного ролика.

Сообщается, что Ташкент стал первым городом в Центральной Азии с общегородской сетью беспроводного широкополосного доступа в интернет.

В дальнейшем планируется установки подобной сети Wi-Fi в других туристических городах Узбекистана, включая Самарканд, Бухару, Фергану и другие.