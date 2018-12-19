Госдеп США одобрил продажу Турции комплексов ЗРК Patriot

Государственный департамент США утвердил решение о продаже Турции комплексов ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Пентагоне.

«Госдеп США утвердил решение о поставках Турции 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для комплексов Patriot», - говорится в сообщении.

Кроме того, Турции возможно поставят радары 4 AN/MQP-65 и другое оборудование.

О возможном соглашении уже проинформирован Конгресс США, за которым и остается последнее слово.

Как сообщает Bloomberg потенциальная сделка на сумму 3,5 миллиарда долларов для системы Patriot, которую производят Raytheon Co. и Lockheed Martin Corp., знаменует собой первый шаг администрации Трампа, чтобы заставить Турцию прекратить закупку российской ракетной системы С-400.

«Это большое дело, потому что всего несколько месяцев назад аналитики предсказывали гибель и конец почти семидесятилетних отношений США и Турции», - говорит Сонер Джагаптай, директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте по Ближневосточной политике. «Это наводит на мысль о новом этапе в отношениях США и Турции, который обусловлен новым взаимопониманием между президентами Эрдоганом и Трампом и чему способствует бюрократия в обеих странах, решившая не допустить разрыва отношений между США и Турцией».

Чиновники администрации Трампа, стремящиеся к улучшению отношений, оказались в тупике из-за разногласий, которые грозили обернуться кризисом: в первую очередь из-за намерения Турции приобрести передовую российскую зенитно-ракетную систему С-400.

Турция также является ключевым партнером в программе США по созданию истребителя-невидимки F-35. 10 турецких компаний намерены произвести детали на сумму 12 миллиардов долларов, включая ключевые компоненты, такие как центральный фюзеляж и некоторые шасси.

Российский С-400 был спроектирован для сбивания самолетов США и их союзников на больших дальностях и высотах, чем старые системы. Представители США обеспокоены тем, что чувствительная технология F-35, предназначенная для уклонения от такой системы, может быть использована для улучшения российской системы ПВО, если Турция овладеет обеими системами.

Белый дом и многие члены конгресса были против идеи, что Турция будет иметь как F-35, так и С-400, чьи компьютерные системы могли бы получать (и, возможно, отправлять в Россию) важные данные о военном самолете. В то же время, конгрессмены успешно заблокировали возможность сделки по Patriot из-за страха вознаградить Турцию за то, что было расценено как ее плохое поведение.

Оглядываясь на препятствия, стоящие перед сделкой США и Турции, становится ясно, что турецкие СМИ, объявившие безапелляционно, что «США поставят Турции ЗРК Patriot», по меньшей мере поспешили. Решение будет принимать конгресс, в котором царят далеко не про-турецкие настроения.

Анонимные источники Bloomberg сообщили, что оппозиция в конгресса смягчилась после того, как администрация Трампа заявила, что Турцию ожидают санкциями, независимо от того, что произойдет, если она совершит покупку С-400.

В последние недели Турция делала все возможное, чтобы контролировать ущерб от решения купить С-400. Два источника Bloomberg, знакомых с дискуссиями на эту тему, сказали, что Турция даже выдвинула предложение дать техническим экспертам США шанс изучить любые С-400, приобретенные у России, так тщательно, как они того хотят.

Государственный департамент заявил, что продажа ЗРК укрепит Турцию, поскольку она противостоит нестабильности в регионе, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, опубликованном во вторник.

«Эта предлагаемая продажа внесет вклад во внешнюю политику и национальную безопасность США, улучшив безопасность ключевого союзника НАТО на переднем краю борьбы с терроризмом», - говорится в заявлении.

Предлагаемая сделка, которая должна быть одобрена Конгрессом, включает до 140 ракет «Патриот», радиолокационные и наземные станции управления. У законодателей есть 15 дней для рассмотрения сделки в соответствии с упрощенными процедурами, которые Государственный департамент использует для союзников по НАТО.

Тем не менее, до сих пор Турция не дала никаких сигналов на то, что она будет готова отказаться от С-400 (это означает неизбежное ухудшение отношений с Москвой), и тамошние чиновники заявили, что хотят передачи технологий в рамках сделки, на что США, возможно, не захотят пойти.