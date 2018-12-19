Израиль приговорил палестинского подростка к 35 годам тюрьмы

Израильский военный суд приговорил 17-летнего палестинца Айхама Саббаха к 35 годам тюрьмы и оштрафовал его на один миллион шекелей (0,27 миллиона долларов), сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Айхаму было предъявлено обвинение в предполагаемой попытке нанесения удара ножом, которая, как сообщалось, имела место в 2016 году.

В то время когда он и Омар аль-Римави были арестованы, им было всего 14 лет. В обоих стреляли и оба были серьезно ранены. Омар позже скончался от своих ран, в то время как Айхам выжил.

Обоих обвиняли в нападении на еврейских поселенцев в супермаркете на оккупированном Западном берегу.

Комиссия по делам заключенных ООП раскритиковала суровый приговор, вынесенный израильским военным судом в Офере близ Рамаллаха, назвав его несправедливым.