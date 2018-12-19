В американской школе избили сирийскую девушку-подростка

Сирийская несовершеннолетняя девушка была госпитализирована после того, как на прошлой неделе на нее совершили расистское нападение в школе в американском Питтсбурге.

Шейме 15 лет и она носит платок, как всякая практикующая мусульманка. За это ее избили другие ученицы в туалете средней школы Chartiers Valley в Питтсбурге, Пенсильвания, в пятницу, сообщает свидетель, который попросил не называть его имени.

После нападения Шейма упала в обморок и была срочно доставлена ​​в больницу.

Нападавшая была частью группы, курившей в туалете. Они требовали от Шеймы покинуть помещение (то есть, туалет); когда же она отказалась, ее толкнули на землю и начали бить.

Нападавшие говорили Шейме, что если бы они умели говорить по арабски, то оскорбили бы ее по арабски.

Этот инцидент был снят другими ученицами на телефоны, а видео размещено в социальных сетях.

Разумеется, видео тут же разошлось, а люди требуют справедливости для жертвы расистского нападения.

Также было подано заявление в полицию, и ожидается, что дело будет передано в федеральную прокуратуру.

Шейма была выписана из больницы в конце воскресенья, а ее обидчица была отстранена от занятий на три дня.

Семья Шеймы бежала от сирийской гражданской войны в середине 2016 года и провела два года в лагере беженцев, прежде чем поселилась в Питтсбурге (получив убежище в США в эпоху трампизма, они показали, что к ним невозможно придраться с любой стороны.)

Это лишь один из многочисленных случаев расистских нападений, с которыми приходится сталкиваться сирийским беженцам в странах приема.

Совет американо-исламских отношений (CAIR), крупнейшая мусульманская организация по защите гражданских прав в стране, потребовала, чтобы федеральные власти расследовали это дело как преступление на почве ненависти. Группа помогает семье жертвы с юридической поддержкой.

«Они бежали от анархии, насилия и полного разрушения социальной системы, системы управления, чтобы прийти в цивилизованное место, и мы все заверяли их, что это самое цивилизованное место в мире», - Сафдар Хваджа, президент CAIR в Питтсбурге, сообщил местным СМИ. «Вид такого насилия очень разочаровывает».

CAIR зафиксировал 17-процентное увеличение числа случаев исламофобии по всей стране в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Кроме того, он сообщает о 15-процентном увеличении преступлений на почве ненависти, направленных против американских мусульман, включая детей, молодежь и семьи, за тот же период.