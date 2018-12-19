В Саудовской Аравии будут изучать философию

Команда саудовских и британских ученых начала подготовку, чтобы включить философию в учебный план средних школ Саудовской Аравии.

Команда также начала программу обучения для более чем 200 учителей, чтобы начать преподавать философию после того, как этот предмет был запрещен в течение десятилетий, сообщает "Аль-Араби Аль-Джадид".

План был объявлен министром образования Саудовской Аравии Ахмадом Аль-Иссой во время международной конференции, состоявшейся в королевстве на прошлой неделе.

Однако директор школы из восточной провинции Саудовской Аравии, которая предпочла остаться анонимной, сказала "Аль-Араби аль-Джадид", что она не получила указаний начать подготовку к преподаванию философии в своей школе, и ее не попросили назначить учителей для обучения..

Директора рассказали, что скорее всего философию начнут преподавать в школах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а затем их примеру последуют другие школы по всему королевству.

Напомним, что Саудовская Аравия ранее не включала философию в учебную программу. Это решение было основано на нескольких фетвах, изданных саудовскими муфтиями, в том числе покойным шейхом Бин Баззом, которого весьма уважали все саудовцы, включая королевскую семью.

В целом, можно сказать, что открытость для обучения философии не есть плохая новость, несмотря на негативное отношение к философии у многих мусульман. Вопрос стоит в том, кто, что и для чего именно будет изучать. Так что, в конечном счете это задача для саудовской системы образования, на результаты которой мы уже скоро сможем взглянуть.