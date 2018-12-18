Памятник османским воинам в Дагестане вызвал негодование

Недалеко от Махачкалы у подножия горы Тарки-тау в селении Агачаул установлен монумент солдатам Османской империи, воевавшим во время Первой мировой войны.

«Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 смертью храбрых в боях за освобождение Анжи-Калы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам», – написано на монументе.



Памятник представляет собой естественный камень-глыбу 3-х метровой высоты из таркинского песчаника, на лицевую сторону которого вмонтированы две черные мраморные плиты с изображением турецкой национальной символики в виде полумесяца и пятиконечной звезды, на которых высечены тексты на кумымском, турецком и русском языках, пишет издание dagpravda.ru.

Первый заместитель главы МР «Карабудахкентский район» Ахмед Гаджиев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что за установление памятника выступила общественность:

«Те люди, что погибли здесь, похоронены в одном месте на кладбище селения Агачаул. За этим местом с того времени ухаживают, за местом погибших солдат. Общественность различных населенных пунктов решила в память тем погибшим здесь солдатам установить памятник. За кого, за что воевали, это другой вопрос. Я не уполномочен осуждать кого-то».

Разумеется, скромный памятник турецким солдатам вызвал бурную реакцию российской патриотической общественности. Как же, памятник поставили турецким солдатам, воевавшим против российских войск. Гаджиев описывает те события следующим образом:

«Это был 17 год, где-то сентябрь-октябрь. Горное правительство республики Дагестан тогдашнее временное дало им приглашение, чтобы они приехали. Они в помощь братьям-мусульманам приехали сюда. Они вытеснили из тогдашней столицы Порт-Петровска английских интервентов, Бичерахова. И уехали. Во время сражений у них там погибло порядка 138 людей и было ранено 318 человек».

Напомним, что Лазарь Бичерахов — русский офицер, участник Первой мировой и гражданской войн. Войска Бичерахова в 1918 году обороняли Порт-Петровск (Махачкалу) от отрядов дагестанских и чеченских повстанцев и частей Кавказской исламской армии, в составе которой были и турецкие солдаты. Другими словами, защищали Махачкалу от мусульман. По мнению российской патриотической общественности, мусульмане Кавказа должны с уважением и почтением относиться к памяти Бичерахова, который воевал с их предками, а заодно и с большевиками, создавшими по сути Российскую Федерацию, но при этом не могут относиться с почтением к воинам Османской армии, павшим на этой земле.

При этом, спросите любого историка, можно ли считать, что Бичерахов представлял какое-либо законное легитимное правительство России? И если да, то почему по всей стране стоят памятники тем, кто воевал против Бичерахова? Кто вообще тогда был легитимной властью в Дагестане?

При этом заметим, что в России спокойно стоит себе памятник французским солдатам, павшим на Бородинском поле - ситуация, когда ни у кого не вызывает сомнения, кто был оккупантом, а кто защищал свою землю. Памятники вражеским солдатам вообще не редкость, в той же Турции стоят памятники солдатам Антанты. Проблема, естественно, заключается не в самом даже памятнике, но в попытках мусульманских народов трактовать свою историю таким образом, что хотя бы в определенные исторические периоды на Кавказе русский генерал может быть оккупантом, а турецкий солдат может быть освободителем.