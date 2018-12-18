Колумбийская полиция раскрыла преступную израильскую сеть секс-туризма

Полиция Колумбии арестовала шестерых израильтян по обвинению в руководстве преступной сетью секс-туризма, в которой эксплуатировались несовершеннолетние девочки, сообщает прокуратура страны.

После двухлетнего расследования генеральный прокурор Нестор Умберто Мартинес заявил в воскресенье журналистам, что агенты раскрыли «израильскую мафию, которая эксплуатировала и использовала девочек, подростков и женщин в качестве секс-рабынь в Колумбии».

Мартинес сказал, что во время зачистки были также арестованы два колумбийца.

Прокурор заявил, что «мафия» продала турпакеты для израильтян с пунктом назначения в нескольких колумбийских городах, которые на самом деле были местом для секс-услуг с несовершеннолетними.

Среди арестованных был предполагаемый лидер банды израильтянин Мор Зохар, и сотрудник колумбийской полиции, который, как утверждается, помогал защищать банду.

В заявлении говорится, что все израильские граждане имеют «красные уведомления Интерпола», то есть, близки к международным ордерам на арест.

Чиновники изъяли активы подозреваемых на сумму 45 миллионов долларов.

Утверждается, что сеть возглавлял гражданин Израиля Беньямин Муш, который регулярно путешествовал в Колумбию и страны Центральной Америки, говорится в заявлении.

Согласно показаниям пострадавших, несовершеннолетние получали от 65 до 126 долларов и регистрировались в специальной группе в WhatsApp, которую назвали кодовым именем в честь еврейского праздника Пурим.

Подозреваемые, которые должны предстать перед судьей в северо-западном городе Медельин, сталкиваются с обвинениями, которые включают сутенерство, убийства при отягчающих обстоятельствах, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.