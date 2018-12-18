В Кашмире объявлена забастовка в знак протеста против убийств местных жителей и повстанцев

В оккупированном Кашмире в воскресенье началась забастовка, организованная местными борцами за независимость, вслед за тем, как в хаотических протестах и столкновениях погибли семеро мирных жителей и четверо повстанцев. По всему регион ужесточены полицейские меры безопасности.

Вооруженные полицейские и бойцы парамилитарных формирований в защитном снаряжении разошлись по всему региону в ожидании анти-индийских протестов и столкновений. Магазины и предприятия закрыты в других областях без ограничений безопасности.

По меньшей мере семь мирных жителей были убиты и более трех десятков получили ранения в субботу, когда правительственные силы открыли огонь по протестующим после перестрелки, в результате которой погибли три повстанца и один солдат.

Жители обвинили солдат в стрельбе по толпе и убийстве по меньшей мере двух мирных жителей, в том числе студента-подростка, вдали от места боевых действий. В заявлении полиции говорится, что они сожалеют об убийствах, но протестующие подошли «опасно близко» к районы боевых действий.

Но по мнению повстанцев, такие убийства являются частью государственной политики Индии, и поэтому они призвали к трем дням траура и общей забастовке в Кашмире.

Индийский солдат, ставший повстанческим командиром Захур Ахмад Токер, был похоронен на местном кладбище в деревне Сирну после нескольких других похорон в субботу и в воскресенье утром, сообщает Rising Kashmir.

Власти прекратили движение поездов и отключили мобильную связь в Сринагаре и других неспокойных городах, а также снизили скорость соединения в других частях Кашмирской долины - привычная правительственная тактика, направленная на предотвращение организации антииндийских демонстраций и прекращение распространения кашмирцами видео с протестами.

Между тем, влиятельный лидер повстанцев, 72-летний Сайед Салахуддин, базирующийся в контролируемом Пакистаном Кашмире, осудил субботние убийства, одновременно прося Пакистан «прекратить просить Индию о переговорах и вместо этого агрессивно помочь Кашмиру в борьбе на всех фронтах», согласно заявлению, опубликованному в сети Greater Kashmir, крупнейшей английской ежедневной газете Кашмира.

«Как долго мировое сообщество будет продолжать наблюдать за жестокостью индийцев в Кашмире, как безмолвный зритель?» - спросил Салахуддин. «Будучи стороной в споре, Пакистан должен пойти дальше, предлагая моральную и политическую поддержку угнетенным кашмирцам».

В последние годы в основном молодые кашмирцы проявляли открытую солидарность с повстанцами и стремились защитить их, вовлекая войска в уличные столкновения во время операций по борьбе с повстанцами в Индии, и несмотря на неоднократные предупреждения индийских властей. Почти 70 000 человек были убиты во время восстания и последовавших за этим военных действий со стороны Индии.