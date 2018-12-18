Афганские мирные переговоры пройдут в ОАЭ

ОАЭ согласились стать ареной для мирных переговоров между талибами и правительством Афганистана на вчерашней встрече с официальными лицами США, чтобы положить конец многолетней войне в стране. Ожидается участие представителей Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ.

Встреча была подтверждена в твиттере официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, который сказал: «Переговоры будут проводиться только с присутствием США и представителей некоторых других стран». Он также дал краткое заявление, подтверждающее участие политических переговорщиков и добавил, что представители ОАЭ, Пакистана и Саудовской Аравии также будут присутствовать.

Согласно отчету «Аль-Джазиры», официальные лица талибов не присутствовали на заседании, но их присутствие в ОАЭ рассматривается как важный шаг в усилиях по привлечению сторон к переговорам. До сих пор талибы отказывались вести прямые переговоры с афганским правительством, называя его марионеткой США и настаивая только на прямых переговорах с официальными лицами США.

Объявляя о встрече, представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал сказал: «В ОАЭ ведутся переговоры. Мы надеемся, что это положит конец кровопролитию в Афганистане и принесет мир в регион». Его замечания были сделаны в кратком заявлении перед открытием переговоров в Абу-Даби.

Согласно заявлению движения «Талибан», три дня переговоров в Катаре, где группа управляет так называемым "политическим офисом", предшествовали встрече в ОАЭ.

Хотя попытка ОАЭ помочь положить конец афганской войне, вероятно, заслуживает похвалы, отметим, что Абу-Даби часто приводит сотрудничество Катара с талибами в качестве примера его поддержки терроризма и оправдания бойкота Дохи, который начался летом 2017 года.

В интервью PBS посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отаиби назвал размещение Катаром офиса движения «Талибан» причиной бойкота. «Я не думаю, что это совпадение, что у вас есть руководство ХАМАС, посольство талибов и руководство Братьев-мусульман в Дохе», - сказал он.