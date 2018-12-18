В сирийском Дейр-эз-Зор в результате авиаудара коалиции США погибли 17 гражданских

По меньшей мере 17 мирных жителей были убиты в воскресенье, когда возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по мечети в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Местные источники сообщили журналистам агентства «Анадолу», что авиаудары были нанесены в районе Хаджин, который удерживается сейчас боевиками ИГИЛ*, на восточной окраине города Дейр-эз-Зор.

Авиаудары по мечети в селе Бухатир убили 17 мирных жителей, сообщили источники, которые говорили на условиях анонимности по соображениям безопасности.

Американские военные как обычно отрицают, что в результате авиаудара погибли гражданские лица.

В ноябре по меньшей мере 17 мирных жителей, в основном женщины и дети, были убиты, когда возглавляемая США коалиция бомбила деревню Альбо Бадран недалеко от города Аль Сусс, находящегося под контролем ИГИЛ.

Ранее в том же месяце силы коалиции нанесли удар по тому же району, убив 20 мирных жителей.

Во всех случаях коалиция отрицает свою причастность к гибели мирных жителей, вопреки широкой критике со стороны правозащитников.

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