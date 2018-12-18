В Худейде установилось хрупкое перемирие

Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций, вступило в силу в стратегическом йеменском городе Ходейда, хотя до сих пор поступает ряд сообщений о том, что в порту все еще происходят спорадические бои.

После недели консультаций в шведском городе Римбо представители движения хуситов и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство президента Абдур-Раббу Мансура Хади в четверг согласились отвести своих бойцов, чтобы позволить развернуть нейтральные силы под наблюдением ООН и создать гуманитарные коридоры.

По словам йеменских чиновников и жителей, в последние часы перед тем, как перемирие вступило в силу в полночь по местному времени (21:00 по Гринвичу), в южных и восточных районах города начались интенсивные боевые действия с использованием пулеметов и артиллерии.

Столкновения между силами Хади и хуситами, похоже, прекратились в первые часы вторника, когда было заключено перемирие. Тем не менее, в некоторых частях города, как сообщается, до сих пор слышится звук пулеметной стрельбы. Проправительственный чиновник сообщил агентству AFP, что спорадические столкновения продолжаются на востоке города, который удерживается хуситами с 2014 года.

Наблюдатели говорят, что полного прекращения огня с самого первого дня в общем то никто и не ожидал. Обе стороны относятся с глубочайшим подозрением друг к другу, и постоянно ждут подвоха и нарушения перемирия со стороны противника, что показывает, насколько сложна ситуация в Худейде.

По данным ООН, обе стороны должны покинуть город в течение 21 дня, а затем будут развернуты международные наблюдатели. Предполагается, что обмен пленными (их около 16 000 человек) будет завершен до 20 января.

В рамках заключенного соглашения три порта - Худейда, Рас-Иса и Салиф - будут находиться под контролем «местных сил», которые в свою очередь должны направлять доходы от портов в Центральный банк Йемена.

Министр иностранных дел Йемена (правительство Хади) Халед аль-Ямани отказался указать, будут ли эти силы исключительно силами государственной безопасности, но заявил, что они будут подчиняться «центральной власти».

Центральный банк затем начнет выплачивать зарплату государственным служащим в районах, находящихся под контролем хуситов. На сегодняшний день 1,2 миллиона государственных служащих не получали зарплату уже в течение почти двух лет, оставив службы здравоохранения, образования и санитарии без людей и ресурсов, необходимых для их работы.

Эксперты говорят, что есть несколько препятствий, которые могут помешать «смутному» соглашению, достигнутому в ходе поддерживаемых переговоров в Швеции, заработать на месте.

Например, в нем не говорится, кто будет теми нейтральными силами, которые должны взять власть, когда эти ополченцы с обеих сторон покинут город.

Также было предложено, чтобы две стороны сформировали совместные отряды - что практически невозможно - а затем есть план для хуситов, чтобы они передали карту города, показывающую мины, самодельные взрывные устройства, а также заминированные соединения и где они находятся. Все это запросто может оказаться камнем преткновения, способным обрушить очень хрупкое перемирие.

Напомним, что Йемен, самая бедная страна арабского мира, была опустошена многосторонним конфликтом с участием местных, региональных и международных игроков.

Конфликт начался с захвата столицы Сана в 2014 году хуситами, которые свергли правительство Хади. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в союзе с международно признанным правительством Йемена борется с хуситами с 2015 года

С тех пор, по оценкам правозащитных групп, более 60 000 человек были убиты в ходе боевых действий, и до 85 000 детей могли умереть от голода.

Выступая в воскресенье на мероприятии в столице Катара Дохе, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что если гуманитарная ситуация в Йемене не улучшится, в 2019 году продовольственная помощь понадобится 14 миллионам человек, что на шесть миллионов больше, чем в этом году.

«В Йемене высокий уровень голода», - сказал он.

«Тот факт, что голод еще не был объявлен, никоим образом не уменьшает нашу огромную озабоченность очень высоким уровнем голода, который существует в Йемене, когда многие люди умирают в очень драматических обстоятельствах».