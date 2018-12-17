Осужденного палача из ингушского центра «Э» отпустили домой

Осужденный по делу о пытках в ингушском Центре «Э» бывший полковник МВД Магомед Беков освобожден от наказания. Его отпустили домой, признав тяжелобольным, сообщает «Новая газета».

«Ходатайство об освобождении от отбывания наказания по причине тяжелой болезни осужденного Бекова удовлетворить», — постановил судья Нальчикского городского суда Ахобеков 29 ноября 2018 года. Основанием для такого решения судьи стало заключение «специальной медицинской комиссии» от 3 октября, которая решила, что онкологическое заболевание Бекова является «препятствием для отбывания наказания». Что это за «специальная комиссия» и какие специалисты в нее входили, в постановлении не указывается.

Четырьмя месяцами ранее, еще в ходе суда, Беков также ходатайствовал об освобождении ввиду заболевания. Однако специалисты онкологического диспансера минздрава Кабардино-Балкарии, изучив все документы, пришли к выводу, что у Бекова «отсутствует заболевание, включенное в перечень тяжелых», а значит, нет никаких препятствий для его содержания под стражей.

Напомним, экс-глава Сунженского РОВД Магомед Беков был осужден 27 июля 2018 года на три года колонии общего режима по ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Суд признал его участником пыток, которым сотрудники Центра «Э» Ингушетии во главе с начальником Тимуром Хамхоевым систематически подвергали задержанных.

Как установил суд, Беков принимал участие в одном из центральных эпизодов этого громкого процесса, который касался супругов Долиевых. Летом 2016 года их задержали по подозрению в ограблении банка. Не выдержав пыток, Магомед Долиев скончался прямо в здании Центра «Э» в Магасе. Его жена, Марем Долиева, также подверглась пыткам и жесточайшим унижениям, в том числе и в служебном кабинете тогда еще начальника Сунженского РОВД Бекова в присутствии Хамхоева и начальника полиции МВД Ингушетии Алишера Боротова (Боротов уголовного преследования избежал. В деле фигурировал только как свидетель).

На суде Марем Долиева вспоминала:

— Как только я села, они начали кричать, угрожать — и Хамхоев привстал, как бы опрокинулся через стол и ударил меня по лицу в левую щеку. Ладонью. <…> После этого Беков Магомед взял черный полиэтиленовый пакет, прошел через Хамхоева и Боротова, подошел ко мне сзади, надел мне этот пакет на голову и начал затягивать. После того как надевали пакет, как только этот пакет начал прилипать к моему рту, начинались удары по лицу и по голове. Они видели, когда пакет прилипал, что я дышать не могу. Тогда Беков расслаблял пакет, потом опять затягивал. И так пару раз он меня душил. При этом все кричали и угрожали расправой.

Затем женщину отвезли в Центр «Э», где пытали током.

Судья военного гарнизонного суда КБР Лазарев проявил снисхождение и осудил Бекова на три года колонии. Теперь же судья Нальчикского городского суда Ахобеков и вовсе освободил его от наказания, учтя, что «осужденный имеет постоянное место жительства, семью и положительно характеризуется».

При этом судья Ахобеков грубо нарушил интересы потерпевших. Еще летом по ходатайству адвоката Андрея Сабинина судья Лазарев обязал судебные органы и ФСИН в обязательном порядке уведомлять потерпевших о любых изменениях в судьбах осужденных. «О прибытии их к месту отбывания наказания, о выездах за пределы тюрьмы, о времени освобождения и в том числе об отмене или изменении приговора». Однако судья Ахобеков проигнорировал решение суда. Потерпевшие узнали об освобождении Бекова уже по факту.

Сестра убитого Магомеда Долиева Пятимат Юсупова намерена обжаловать постановление судьи Ахобекова.