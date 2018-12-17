Почему "Империя Кремля" под запретом в путинской России

На днях российская общественность из очередного обновления позорного, инквизиторского Федерального списка экстремистских материалов обнаружила, что еще 24 сентября 2015 года Мещанский районный суд Москвы внес в этот список, то есть, книгу "Империя Кремля: советский тип колониализма", написанную известным советологом, чеченцем по национальности Абдурахманом Авторхановым.

Перед тем, как перейти к настоящим сути и причинам этого запрета, отметим, что после того, как о нем стало известно, сразу появились конспирологические версии произошедшего. В частности, некоторые предположили, что кто-то из силовиков это сделал для дискредитации нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, который "лично переименовал в честь гитлеровца Авторханова улицу Клары Цеткин в Грозном и Красноармейскую — в его родовом селе. Дочери экстремиста из отделов пропаганды немецкого вермахта Кадыров подарил 3-комнатные VIP-апартаменты".

Однако для нынешних кондовых реалий столь тонкий аппаратный тролинг выглядит как неправдоподобное проявление развитого интеллекта. К тому же, книга Авторханова, как оказалось, была запрещена в 2015 году, то есть, прошло уже три года, в течение которых этот факт никак не был использован против Рамзана Кадырова, да и в целом никаких особенных атак на него со стороны силовиков (пока) не было.

Поэтому, наиболее убедительным объяснением произошедшего является то, что машина силовиков по борьбе с инакомыслием просто наехала на очередную идеологически неприемлемую для режима книгу. И вот это действительно интересно.

Интересно, потому что книга Авторханова, написанная в 1988 году, разоблачает национальную политику коммунистического режима в лице Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева. "Но причем же тогда нынешняя власть России, представленная совсем другими лицами и не позиционирующая себя как коммунистическая (а в некоторых случаях совсем наоборот)?", - вопрос, который неизбежно придет в голову любому разумному человеку.

Ответ на него станет предельно ясным после прочтения этой блестящей книги, что, уверены, теперь захотят сделать многие наши читатели. Благо, найти книгу в интернете не составит особого труда... Потому что, после этого станет предельно очевидным, что национальная политика нынешнего режима является продолжением и кульминацией именно той политики, которую детально описывает в своей запрещенной ныне в России книге Авторханов.

Он подробно показывает, как коммунистический режим, совмещая советизацию и русификацию, лишь немного видоизменяя подходы от одного руководителя к другому, неизменно стремился к достижению одной цели - слиянию завоеванных империей наций в денационализированное "русскоязычное" человеческое мессиво. Такое мессиво под названием "российской нации" или "русского мира" и является идеалом нынешнего режима, который в этом смысле является неосоветским, что недвусмысленно следует из книги Авторханова в переложении описанного в ней на нынешние реалии.

Так что, в отличие от многих других, действительно безобидных для него книг, запрет режимом данного произведения Авторханова выглядит совершенно логичным, ибо оно бьет в самое сердце политики построения "русского мира" и "российской нации", обнажая перед читателями их истоки и методы.

Тем более, что злободневной выглядит не только основная идея этой книги, но и конкретные исторические сюжеты, описанные в ней Авторхановым, будь то борьба Кремля против Ислама в красной империи, или борьба украинцев за свою национальную идентичность и свободу. Лишь немного уклонившись с этого пути в период ослабления центральной власти, через несколько лет после написания этой книги, неосоветский имперский Кремль вернулся ко всем задачам политики, описанной в ней Авторхановым.

Больше того, если предшествующие им коммунисты считали нужным, как показывает Авторханов, совмещать риторику о праве наций на самоопределение с неоимперской шовинистической политикой, то нынешние чекисты-капиталисты уже саму эту риторику объявляют ошибочной и порождающей сепаратизм.

Поэтому, прочитавший эту книгу человек просто не сможет не увидеть, что национальная политика нынешнего режима - это апогей, описанного Авторхановым, и срывание с шовинистов всяческих масок приличия. Конечно, не запретить такую книгу в нынешней России было бы абсурдом.