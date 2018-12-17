Многоженство — новая норма для западного общества?

После многовекового осуждения практики многоженства или полигамии, общества западного мира постепенно приходят к ее моральному принятию.

В одной из самых консервативных стран Западного мира — США — социологические опросы стабильно показывают рост морального принятия полигамии. Так, еще в прошлом году Институт Гэллапа сообщал, что многоженство, про которое президент Джеймс Гарфилд однажды сказал, что оно «оскорбляет моральный смысл», теперь 17% американцев считают «морально приемлемым», по сравнению с 14% в 2016 году. Уже тогда авторы исследования назвали это самым высоким показателем за всю историю, начиная с 2003 года.

Однако новые исследования показали, что принятие полигамии растет каждый год. В нынешнем 2018 году уже 19% опрошенных американцев назвали полигамию морально приемлемым явлением.

В опросе, в ходе которого людей опрашивали о различных видах поведения, Гэллап спросил: «Далее я прочитаю вам список вопросов. Независимо от того, считаете ли вы, что это должно быть законно, пожалуйста, скажите мне, считаете ли вы лично, что в целом это морально приемлемо или морально неправильно».

Когда дело дошло до многоженства - «когда женатый человек имеет более одной супруги в одно и то же время» - 19% американцев сказали, что это «морально приемлемо». 78% сказали, что это «морально неправильно».

Отметим, что пока что полигамия запрещена во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Тем не менее, Гэллап сообщил, что «в США действительно существуют скрытые полигамные браки, [но] они необычны и в значительной степени ограничены некоторыми группами иммигрантов-мусульман и мормонскими сектами, которые отделены от основной церкви».

К слову, тот же опрос показал, что 76% американцев считают развод «морально приемлемым»; 69% считают, что секс вне брака - это нормально; и 67% говорят, что гомосексуальные отношения являются «морально приемлемыми». По последнему вопросу, только 30% сказали, что «отношения геев или лесбиянок» являются «морально неправильными». Кроме того, 65% сказали, что иметь «ребенка вне брака» морально приемлемо».

В своем анализе 2017 года Гэллап сообщает: «За последние пять лет доля американцев, считающих полигамию морально приемлемой, возросла с чуть более одного из 10 (11% в 2012 году) до чуть менее одного из пяти (17% в 2017)».

Такой рост принятия, говорит Гэллап, «может быть просто результатом более широкого сдвига влево по моральным вопросам, который американцы демонстрировали в последние годы. Или, как отмечает консервативный обозреватель Росс Дутат: «Полигамия движется вперед по пути социального либерализма…».

Гэллап отметил, что «моральные представления» сместились влево, особенно с 2001 года, особенно в том что касается «отношений геев и лесбиянок, рождения ребенка вне брака, секса между незамужними мужчинами и женщинами, и развода». Социологи также отмечают, что большинство из тех, кто принимает полигамию, как правило люди не религиозные. Полигамия просто воспринимается как еще одно выражение личного выбора и сексуальной автономии среди длинного списка сексуальных отклонений от нормы.

Бывший сенатор от Пенсильвании и двукратный кандидат в президенты Рик Санторум в прошлом предупреждал, что принятие однополых браков может логически привести к принятию многоженства. Многие консервативные аналитики опасались того же, но с другой стороны многие исламские активисты наоборот, видели в социальном либерализме путь к принятию исламских представлений о семье.

Тем не менее, до полного морального и тем более юридического принятия полигамии еще очень далеко, что и отражает нынешнее положение дел. Легализация однополых браков стала результатом многолетней ЛГБТ-кампании, однако, что касается полигамии, то законодательство, наказывающее многоженцев, лишь имеет тенденцию к усилению. С моральной точки зрения дела не намного лучше, поскольку полигамия остается одним из самых запретных табу в глазах западного человека. И гораздо более неприемлемой практика полигамии становится, когда речь идет не просто о мужчине, живущем с несколькими сексуальными партнерами женского пола под одной крышей (или даже не под одной), но когда имеется в виду традиционный брак, как в частности мусульманский никах.