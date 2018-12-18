Дагестан: как кремлевские варяги с коррупцией "борятся"

В Дагестане разворачивается драма с назначенцем Газпрома в местном газовом бизнесе.

Назначенный в октябре 2017 года на должность гендиректора трёх дочерних компаний Газпрома в Дагестане Владимир Анастасов был задержан в эту субботу в Санкт-Петербурге. Ему предъявлено обвинение по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения природного газа в особо крупном размере.

Сам Анастасов не коренной россиянин - уроженец Украины, ранее работавший в газовой сфере Донецкой области Украины, который перебрался после "Русской весны" из ДНР в Россию. Без работы газовик не остался, став газпромовским работником сперва на севере, а потом газпромовским начальником в КБР.

В Дагестан он был направлен как "антикризисный менеджер", который должен был решить проблему задолженности населения по оплате газа, т.е. начать борьбу с коррупцией. Зимой 2017-го для Дагестана всё это выглядело очень органично - назначение Васильева, "со мной пришла Россия", новый начальник газпромовских компаний из центра..

Владимир Анастасов

Ещё до прихода Анастасова начальником газпромовского "Газораспределение Дагестан" стал другой бывший гражданин Украины - Дмитрий Бойко, также взявший с собой команду из ЛНРского Донбасса. При Анастасове же Бойко стал его первым заместителем в этой компании.

Проблемы начались весной 2018-го, когда против "варяга" поднялись его же подчинённые, которые были недовольны его новой политикой управления и кадровой зачистки. Из Кабардино-Балкарии Анастасов привёз даже свою любовницу некую Зарину Абазову, которую назначил сразу на две руководящие должности в "Газпром межрегионгаз Махачкала" - начальником отдела по работе с персоналом и начальником отдела абонентского учёта и отчётности. Переводя на простой язык, Абазова получила полный контроль над работой персонала, через который осуществляется незаконное начисление населению по потреблению газа, с одной стороны, и закрытие глаз на долги за взятки - с другой. То есть, денежный поток по газпромовским трубам в Дагестане теперь полностью контролировался Анастасовым.

В ситуацию пришлось вмешаться республиканским властям, чтобы успокоить дагестанских газовиков, но в целом, несмотря на судебные тяжбы коллектива против начальства, Анастасов на троне и дагестанской трубе удержался.

Злые языки с торчащими ментовскими ушами тогда поговаривали, что бунт дагестанских газовиков - это всего лишь борьба за бизнес и недовольство туземных начальников среднего звена тем, что их лишают кормушки, не говоря уже о простых работниках, которым теперь не положено брать взятки.

А тем временем, долги по выплатам за газ у дагестанских "дочек" Газпрома только росли, всё очевиднее становилось, что донбасская команда "варягов" пришла не порядок наводить. Первые звоночки пошли осенью 2018-го, когда началось расследование хищения средств в трёх дочерних компаниях Газпрома в Дагестане, а Анастасов проходил пока только как возможный свидетель. К концу октября силовики перешли к активной фазе расследования, за незаконное начислении средств по оплате за газ на сутки была задержана Абазова. Позднее, уже в ноябре этого же года, её всё таки задержали, для Анастасова уже стало всё очевидно, по чью душу копает УБЭП.

Около месяца донбасский "варяг" уже не появлялся на рабочем месте, боясь нежеланного стука в дверь. В декабре на Анастасова всё таки завели уголовное дело и уже 15 декабря он был задержан в Санкт-Петербурге.

Несмотря на очевидность хищения средств и коррупции Анастасовым и Ко, невольно возникает вопрос - за что? А как же "своих не бросаем"? Тем более "варяг". Да и почему тогда назначенец занимался тем же, чем занимались и все те, кто был до него, если отправляли для наведения порядка?

Всё оказывается прозаичнее, чем могли себе надумать коренные жители Дагестана, радостно встречавшие приход "варягов". Никакой борьбы с коррупцией в газовом бизнесе и не предполагалось, если только не говорить о "левых" подсоединениях к газовым трубам, потому что это уже воровство барского имущества, а воровство самими боярами у простого российского люда никто не отменял.

А арест Анастасова - это уже следствие борьбы газпромовских кланов за кормушку, которая, по-видимому, всё больше пустеет. Поначалу, Кавказ был отдан на откуп одному из кланов (предположительно "московским"), одним из представителей которых на месте стал Анастасов. Теперь же, Дагестан, а может и весь Кавказ, теперь заполучит другой клан ("питерский").

Но скоро ли дойдёт до дагестанцев и остальных северокавказцев, что любые варяги - это в первую очередь разбойники?