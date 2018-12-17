Сына израильского премьера забанили в Facebook за исламофобию

Facebook ненадолго заблокировал страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира после того, как тот поделился ранее забаненным контентом, призывающим «всех мусульман покинуть» Израиль.

В сообщении, опубликованном в четверг на его странице в Facebook, после того, как в результате недавней вспышки насилия были убиты по меньшей мере пять палестинцев и три израильтянина, в том числе два солдата, Яир Нетаньяху призвал к изгнанию палестинцев.

«Вы знаете, где нет нападений? В Исландии и в Японии, где по совпадению нет мусульман», - написал сын премьер-министра.

В другом посте он писал, что существует только два возможных решения проблемы мира: либо «все евреи уйдут (Израиль), либо все мусульмане уйдут». «Я предпочитаю второй вариант», - добавил Яир.

Facebook удалил сообщения Яира Нетаньяху, в которых он призвал «отомстить за смерть» двух израильских солдат.

Яир Нетаньяху, который поделился скриншотом предыдущего поста с нарушением правил сообщества Facebook, тут же отправился в Twitter, чтобы критиковать Facebook, назвав его «диктатурой мысли».

В итоге Facebook заблокировал его аккаунт на 24 часа.

Впрочем, не будем строги к Яиру. Его проблемой, очевидно, является бан не в Facebook, а в Wikipedia, и возможно даже в Google. В противном случае, он мог бы без особого труда и про существование пусть и небольших, но весьма активных мусульманских общин в Исландии и Японии, но главное, понял бы чем отличаются Палестина от Исландии, и можно ли сравнивать отношения Японии к мусульманам с тиранией Израиля.

На самом деле, Яир, изучавший международные отношения в Еврейском университете Иерусалима, должен сам знать все эти вещи. Но какие могут быть претензии к 27-летнему мужику, который живет в резиденции папы премьер-министра, не занимая при этом никакой официальной должности, но пользуясь всеми привилегиями, вроде телохранителей, шофера и т. д., оплачиваемыми из госбюджета?