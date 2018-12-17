Омар аль-Башир - первый арабские лидер, посетивший за последние годы Дамаск

Президент Судана Омар аль-Башир стал первым лидером какой-либо арабской страны, посетившим Дамаск с тех пор, как почти восемь лет назад началась кровопролитная война.

Агентство асадитского режима SANA сообщает, что в воскресенье в столичном аэропорту Аль-Башира встретил сам Башар Асад, после чего они оба направились в президентский дворец.

Асад заявил, что лидеры двух стран обсудили двусторонние связи и "ситуации и кризисы, с которыми сталкиваются многие арабские страны".

На символичных фотографиях, опубликованных SANA, они жмут друг другу руки в аэропорту, стоя перед российским самолетом, который, по-видимому, и доставил президента Судана в Сирию. Россия, ключевой союзник Асада, держит авиабазу к юго-востоку от сирийского города Латакия.

SANA процитировала слова Аль-Башира, сказанные им при встречи, о том, что он надеется, что Сирия восстановит свою важную роль в регионе как можно скорее. Он также подтвердил готовность Судана предоставить все возможное для поддержки территориальной целостности Сирии.

Со своей стороны, Асад поблагодарил аль-Башира за его визит, заявив, что это придаст мощный импульс для восстановления отношений между двумя странами «как это было до войны в Сирии».

Причина визита Аль-Башира была не сразу ясна.

Напомним, что Сирия была исключена из Лиги арабских государств (в которой состоят 22 арабские страны) вскоре после начала войны в 2011 году. Арабские страны санкционировали Дамаск и осудили Асада за использование брутальной военной силы и неспособность вести переговоры с оппозицией.

Но с постепенным затуханием войны в Сирии в пользу Асада, когда его силы при помощи Ирана и России вернули себе города и другие населенные пункты, некоторые арабские чиновники в различных странах выразили заинтересованность в восстановлении связей. Проще говоря, происходит новая нормализация Асада, когда из тирана и военного преступника он постепенно снова превращается в братского лидера арабской страны.

Так, в октябре Асад заявил кувейтской газете, что Сирия достигла «большого взаимопонимания» с арабскими государствами после многих лет враждебности. Он не назвал арабские страны в интервью, которое было его первым интервью для изданий из Персидского залива с начала войны, но сказал, что арабские и западные делегации начали посещать Сирию, чтобы подготовиться к открытию дипломатических и других миссий.

Всего за неделю до этого министр иностранных дел Бахрейна удивил наблюдателей, приняв своего сирийского коллегу в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Теплая встреча подняла вопрос о том, готовы ли некоторые страны Персидского залива, большинство из которых были заклятыми врагами Асада (союзника Ирана, между прочим), пересмотреть свои отношения с Дамаском.

Иордания также вновь открыла пограничный пункт Нассиб в октябре, и даже соседний Израиль предпринял шаги по улучшению отношений с режимом Асада - его пограничный пункт Кунейтра на оккупированных Голанских высотах был частично открыт в том же месяце под российским военным наблюдением.

Более того, к нормализации Асада готова даже Турция - последний серьезный сторонник сирийской оппозиции, расположенной в северной Сирии. Анкара заявила, что готова вступить в контакт с Дамаском, если правительство Асада проведет и выиграет свободные и честные выборы. Об этом прямо заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Турция может рассмотреть возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом в случае его победы на прозрачных и демократических выборах в САР, которые пройдут под эгидой ООН».

«В конце концов, сирийский народ должен решить, кто будет управлять страной после этих выборов», - добавил Чавушоглу.

Впрочем, как говорится, ничего личного. По мнению многих экспертов, арабские страны приняли реальность, в которой Асад победил, и теперь стараются сыграть свою роль в восстановлении послевоенной Сирии, и даже, по возможности, отвлечь Дамаск от союза с Ираном.

«Приоритет номер один для режима Асада сегодня, после подавления всей оппозиции его правлению, - это экономическое восстановление. Запад не собирается вкладывать средства в это экономическое восстановление, но есть очень богатые арабские государства, у которых есть финансовые ресурсы, поэтому я подозреваю, что частично на повестке дня стоит вопрос о том, можно ли оказать финансовое влияние на Башара Асада с помощью помощи в восстановлении в обмен на ослабление его союза с Ираном» - говорит Надир Хашеми, директор Центра изучения Ближнего Востока в Университете Денвера.

Все же примечательно, что первым лидером страны ЛАГ, посетившим Дамаск с 2011 года, стал именно Омар аль-Башир. Напомним, что Аль-Башир является лидером Судана с 1989 года, а Международный уголовный суд разыскивает его по обвинению в военных преступлениях, связанных с конфликтом в его собственной стране. Еще более примечательно, что Омар аль-Башир и его суданский режим имеют во всем мире репутацию политических исламистов, тесно связанных с «Братьями-мусульманами». То есть, это те самые силы, которые долгие годы пытались вырвать Сирию из когтей семейства Асадов.