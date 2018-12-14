Сахарово: подмосковный концлагерь для мигрантов

Мигранты из стран Центральной Азии, содержащиеся в спецприемнике близ поселка Сахарово в Новой Москве, подвергаются пыткам с ведома начальника этого учреждения Алексея Лагоды. Об этом сообщают сайты "Фергана" и "Политазия", со ссылкой на правозащитника Бахрома Хамроева и адвоката Тимофея Широкова.

Хамроев сообщил об имеющихся у него многочисленных жалобах от родственников мигрантов, подвергнувшихся избиению и пыткам электрошокерами. По утверждению правозащитника, ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан) под руководством Лагоды «превратился в пыточный лагерь для иностранных граждан».

39-летний гражданин Узбекистана Бахтиёр Каримов подвергся избиениям и получил переломы тазобедренных костей, причем в пытках лично участвовал замначальника спецприемника Иван Глинов. Из реанимации Каримова вновь перевели в спецприемник и поместили в камеру № 114, хотя он остается прикованным к постели. В сентябре 2018 года здесь был жестоко избит гражданин России Уланбек Оразматов, который семь месяцев содержался в «пыточной камере».

Гражданин Узбекистана Бахтиёр Джалалов (Жалалов) из города Чирчик (Ташкентская область) попал в спецприемник 11 ноября 2017 года. В первый же день его избил и пытал электрошокером охранник по кличке Рэли. Бахром Хамроев с адвокатом Тимофеем Широковым 6 декабря попытались навестить Каримова, однако получили отказ от курирующего его инспектора Матвея Личака, который заявил, что на это нет «разрешения от главки».

6 декабря Джалалов, который до сих пор содержится в спецприемнике, рассказал адвокату, что ряд заключенных отказались от жалоб, но он продолжает отстаивать свои права, и за это начальник спецприемника угрожал сделать его инвалидом. Правозащитник Хамроев утверждает, что во время визита в спецприемник Лагода пообещал «в ближайшее время разобраться» с ним самим, после чего сел в Mersedes представительского класса с госномерами и уехал. После ухода юристов Джалалов вновь подвергся пыткам, а затем был отправлен в одиночную камеру.

В записанном адвокатом Широковым заявлении Бахтиёра Джалалова говорится, что «сотрудники охраны регулярно избивают мигрантов за нарушения режима, например за пререкательство или спор, отстаивание своих прав». «Бьют руками, электрошокером. При этом практикуется "ломка", целенаправленно избиваются вновь прибывшие заключенные, незнакомые с порядком, таким образом подавляется их воля», — сообщил Джалалов. «Ломкой» на жаргоне сотрудников пенитенциарных заведений называется комплекс пыток, применяемых обычно в колониях к ворам в законе или подозреваемым в терроризме.

Узбекистанец также выразил недовольство практикой «осмотра заключенных с полным обнажением в присутствии других заключенных» и неудовлетворительными условиями содержания: «Площадь камеры — примерно 11 кв. метров, всего в ней находится четыре человека. Имеются две двухъярусные кровати, в камере же находится унитаз, при этом он не отгорожен от основного помещения, и справление естественных нужд происходит на виду у всех».

В заявлении узбекистанца есть жалобы на отсутствие в спецприемнике Корана на русском языке и несоблюдение требований гигиены, из-за которых среди заключенных распространяется грибок кожи. «Так, в общей камере с многочисленными язвами содержался гражданин Турции Алтынтен Мустафа. Я от него заразился, на правом локте у меня также появилась язва, фельдшер давал ему мазь, однако она не помогала, в результате я был вынужден лечить себя прижиганием язвы сигаретой. В ЦВСИГ содержится также гражданин Таджикистана Мамадиев Яхье Бахромович, который заболел грибком кожи уже в учреждении», — указал Джалалов.

Юристы направили заявления омбудсмену Татьяне Москальковой, в прокуратуру и иные ведомства, а также обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который ранее принял жалобу Джалалова. Правозащитники отметили, что Следственный комитет, МВД и прокуратура ранее провели проверки по жалобам на нарушения прав содержащихся в Сахарово, но не выявили нарушений.

Правозащитник Бахром Хамроев родился в Узбекистане, но является гражданином России. Он руководит организацией «Ёрдам» («Помощь») и курирует в центре «Мемориал» вопросы, связанные с защитой гражданских прав своих земляков и трудовых мигрантов, прибывших из других республик Центральной Азии, в частности, старается препятствовать насильственной высылке их на родину. Неоднократно подвергался нападениям неизвестных лиц, обыскам и допросам со стороны ФСБ России. В ноябре 2018 года правозащитник был признан российским судом виновным в фиктивной регистрации двух иностранцев в своей квартире и приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.



ЦВСИГ располагается в Московской области, недалеко от Многофункционального миграционного центра по выдаче патентов на работу в Москве. Здесь содержатся мигранты, нарушившие федеральные законы 115 («О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») или 109 («О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде