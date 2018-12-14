Британские экстремисты готовят войну против Ислама

Ультраправые экстремисты готовятся к «войне против Ислама», говорится в докладе, предупреждающем полицию о попытках нападения.

В ежегодном отчете группы Hope Not Hate («Надежда, а не ненависть») прогнозируется дальнейшее насилие со стороны различных группировок после террористической атаки в парке Финсбери против мусульман и неонацистского убийства депутата от лейбористской партии Джо Кокс.

Ник Лоулз, исполнительный директор группы, заявил, что в сочетании с риторикой «гражданской войны» и растущей ненавистью в Интернете «мы должны быть готовы к большему количеству террористических заговоров и использованию крайнего насилия со стороны крайне правых в обозримом будущем».

«Существует огромный спектр людей, но все они верят в этот грядущий конфликт», - сказал он The Independent.

«Некоторые говорят, что единственный способ остановить это - сделать что-то самому, потому что они верят, что государство допустило это через мультикультурализм и интеграцию».

Лоулз рассказал, что меньшее число экстремистов считают, что война против мусульман «должна произойти», чтобы они могли быть изгнаны из Европы.

Он объявил об этом через несколько дней после того, как Марк Роули, бывший глава британской контртеррористической полиции, сообщил, что четыре ультраправых террористических заговора были сорваны после теракта в Вестминстере в марте 2017 года.

Роули также сказал, что 10 исламистских заговоров были сорваны за тот же период, предупредив, что обе стороны «выполняют общую стратегию», используя существующие претензии в целевых общинах, вызывая недоверие к государственным институтам и затем «предлагая искаженные параллельные альтернативы».

Рекордное количество людей арестовано за подозрения в террористических преступлениях в Великобритании, причем 28 подозреваемых были задержаны за преступления, совершенные по крайне правым мотивам в 2017 году, согласно подсчетам группы Hope Not Hate.

Подавляющее большинство подозреваемых в терроризме являются предполагаемыми исламистами, но число ультраправых подозреваемых резко возросло, и сегодня крайне правые экстремисты составляют более четверти тех, кто проходит через правительственную программу по борьбе с радикализацией.

Hope Not Hate говорит, что, хотя антисемитизм по-прежнему широко распространен в среде крайне правых, в последние годы традиционно расколотые группы сплотились вокруг конкретно антимусульманских идей, особенно после событий 11 сентября и террористических атак ИГИЛ*.

В отчете говорится, что представление об Исламе как об угрозе распространилось среди широкого британского населения: более половины респондентов приняли участие в общественном опросе, и 42 процента заявили, что их недоверие к мусульманам возросло из-за атак ИГИЛ.

«С растущим негативным отношением к британским мусульманам - и Исламу в целом - растет число возможных новобранцев для крайне правых, а у некоторых сейчас есть огромные социальные медиа-платформы, у них теперь есть способы достичь людей, которые были невообразимы в прошлом» - говорят исследователи.

Самые известные правые деятели, в том числе американский комментатор Энн Коултер, экс-автор из «Брейтбарта» Майло Яннопулос, редактор Infowars Пол Джозеф Уотсон, основатель EDL Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Леннон) и бывшая колумнистка Кэти Хопкинс, через социальные сети общаются с миллионами людей посредством постов и видео.

Поскольку большинство материалов, опубликованных ими, не может служить доказательством того, что они призывают к насилию, в большинстве случаев они уклоняются от уголовного законодательства и бана на сайтах социальных сетей.

«Хотя эти люди прямо не подстрекают к насилию, это логическое завершение их риторики», - сказал Лоулз.

«Учитывая рост терроризма в сочетании с ростом крайне правых в Интернете и их способностью распространять свой яд гораздо большему числу людей, чем когда-либо прежде, мы не должны удивляться тому, что люди действуют в этом направлении».

Одним из примеров является Даррен Осборн, крайне правый террорист, которому дали пожизненное заключение в тюрьме после того, как он врезался в мусульман в парке Финсбери, убив одну жертву и ранив нескольких других.

Отчеты, представленные жюри, показали, что Осборн начал собирать материалы из источников, включая крайне правую партию Britain First и Робинсона, после просмотра документального фильма BBC о пакистанских бандах.

Полиция заявила, что Осборн радикализовался всего за три-четыре недели, когда стал читал сообщения, в том числе автоматическое электронное письмо с веб-сайта Робинсона Rebel Media, в котором утверждалось, что «нация внутри нации формировалась под внешней стороной Великобритании».

«Правительство и политики отказываются принимать необходимые меры для обеспечения нашей безопасности», - говорилось в сообщении, призывающем сторонников присоединиться к маршу.

«Теперь нам, обычным людям Соединенного Королевства, предоставлено право противостоять ненависти, объединиться и в один голос сказать «хватит»».

Осборн спланировал свою атаку после прочтения твитов, призывающих людей «бороться», в то время как в записке, оставленной в фургоне, говорится, что «идеологии Ислама здесь не место».

После предыдущих предупреждений о радикализации в Интернете со стороны ИГИЛ и других группировок полиция заявила, что «люди могут посмотреть материалы сегодня и решиться пойти и совершить нападение позже этим вечером».

В прошлом месяце первый сторонник Britain First был заключен в тюрьму за попытку убить владельца индийского ресторана (он прямо заявил, что собирается «убить мусульманина»), в то время как другого неонациста заключили в тюрьму за то, что он угрожал закидать мечети бомбами в отместку за теракты в Манчестере.

Несколько судебных дел с участием подозреваемых неонацистов проходят сейчас через суды, в том числе предполагаемые планы нападения на Даунинг-стрит и убийство лейбористского депутата парламента с помощью мачете.

Еще одна растущая фракция крайне правых определяется как «контр-джихадисты», которые не являются частью более широкого движения, но определяют себя именно против Ислама и преимущественно действуют в интернете, а не как часть групп реального мира.

Исключением является провалившийся кандидат в лидеры Партии независимости Британии Энн Мари Уотерс, которая попыталась сохранить импульс своей кампании, создав антиисламскую партию «За Британию».

Исследователи подчеркнули риск распространения крайне правого влияния на экстремистские идеи в мейнстриме, предупредив: «Мы рискуем тем, что общество будет изменено тысячами людей, грызущих его».

«Нужно что-то делать с людьми, которые намеренно разжигают ненависть к группе, потому что это, несомненно, приведет к возникновению неприятностей, и правительство должно сделать гораздо больше, не только для того, чтобы принять меры, но и выступить против них», - сказал Лоулз.

«Беспокойство заключается в том, что мы можем наблюдать насилие «око за око», которое может очень быстро выйти из-под контроля».

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