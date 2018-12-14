Парламент Бахрейна впервые возглавила женщина

Парламент Бахрейна впервые избрал женщину в качестве спикера, в ходе первой сессии в среду, на которой собрались избранные члены.

Фузия Зайнал получила голоса 25 из 40 членов Совета представителей, став второй женщиной в арабском мире, занявшей должность спикера Палаты представителей после д-ра Амаль аль-Кубаиси в Федеральном национальном совете ОАЭ.

Она возглавляет Совет представителей с большим количеством женщин-членов - шесть - чем когда-либо было после того, как Бахрейн провел свои первые парламентские выборы в 2002 году.

«Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, а также всех тех, кто не голосовал за меня, в осуществлении цивилизованной демократии», - сказала Зайнал.

Зайнал работала журналистом, прежде чем баллотироваться в парламент. Она выдвигалась дважды, прежде чем выиграть в 2018 году.

Ее избрание было названо кульминацией ключевого «демократического момента» для королевства в поздравительных посланиях граждан Бахрейна.

Королевство провело одновременные парламентские и муниципальные выборы 24 ноября, а 1 декабря состоялось повторное голосование по 31 парламентскому месту и 23 муниципальным местам, которые не были определены в первом туре.

Ее коллега в кувейтском парламенте Марзук аль-Ганим поздравил Зайнал, сказав, что ее победа отражает «прогрессивность бахрейнских женщин и их роль в обществе».

Министр юстиции шейх Халид бин Али Аль Халифа, глава Высшей избирательной комиссии, заявил, что выборы отличались более широким участием женщин и молодежи и повышенным вниманием избирателей к кандидатам. Среди 293 кандидатов в 40-местный Совет представителей было 41 женщина, и около 200 баллотировались на места в советах.

Критики же сообщали, что выборы были омрачены бойкотом оппозиции и запретом членов двух основных политических групп, которые были распущены судами.



