Рамалла в блокаде: самая серьезная вспышка насилия на Западном берегу за последние годы

Четверо палестинцев за последние 24 часа на были убиты израильскими оккупантами на территории Западного берега, а город Рамалла израильская армия объявила закрытой военной зоной.

О закрытии было объявлено после того как близ незаконного поселения Офра к востоку от Рамаллы двое израильских солдат были убиты неизвестным палестинцем. По данным местных информационных агентств, палестинец скрылся с места происшествия на своей машине.

В заявлении израильская армия сообщила, что проводит обыски вблизи районов дорог, въезжающих и выезжающих из Рамаллы.

Движение ХАМАС, которое управляет осажденным сектором Газа, приветствовало расстрел оккупантов и заявило, что он доказывает, что сопротивление все еще живо на Западном берегу.

«Пламя сопротивления на Западном берегу будет оставаться живым до тех пор, пока израильская оккупация не будет побеждена на всей нашей земле, и мы не восстановим свои полные права», - заявил ХАМАС.

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал легализовать тысячи еврейских поселений на оккупированном Западном берегу, которые были построены без разрешения Израиля.

Он также пообещал ускорить снос домов палестинских нападавших в течение 48 часов, увеличить число задержанных членов ХАМАС, уже находящихся в израильских тюрьмах, и усилить израильские силы в регионе.

«Наш руководящий принцип заключается в том, что тот, кто нападает на нас, и тот, кто пытается напасть на нас, заплатит своей жизнью», - сказал он. «Наши враги знают это, и мы их найдем».

Первое из убийств произошло в среду ночью, когда израильские силы убили трех палестинцев в ходе отдельных операций в течение шести часов. Они были подозреваемыми в предполагаемых нападениях на израильтян.

В предрассветные часы в четверг израильские силы также застрелили палестинца, обвиняемого в убийстве двух поселенцев на Западном берегу в октябре прошлого года.

23-летний Ашраф Наалве был убит во время рейда по аресту в лагере беженцев Аскар в городе Наблус на севере Западного берега. Армия не выдает его тело.

В ходе еще одного ночного рейда на деревню на Западном берегу израильские силы застрелили Салаха Омара Баргути, который подозревался в воскресной стрельбе по израильским поселенцам возле незаконного поселения Офра.

Агентство «Вафа» сообщает, что 29-летний Баргути ехал на своем такси, когда израильские солдаты открыли огонь по его машине возле Сурды, к северу от Рамаллы, и что израильские силы под прикрытием захватили его тело.

Армейские подразделения совершили налет на дом Баргути в деревне Кобар, к северу от Рамаллы, и арестовали его отца и братьев, сообщает «Вафа».

В старом городе оккупированного Восточного Иерусалима израильские силы застрелили палестинца Маджда Мутейра после того, как он ранил двух израильских полицейских в предполагаемой ножевой атаке.

Четвертый палестинец был убит в четверг днем ​​после предполагаемой попытки протаранить автомобилем группу солдат в городе-побратиме Рамаллы Аль-Бире.

Мужчина был идентифицирован как 60-летний Хамдан Тауфик аль-Арда. Палестинское телевидение сообщает, что Аль-Арда не намеренно наехал на солдат, а просто потерял управление.

Эксперты говорят, что события последних 24 часов были «очень кровавыми - такими, которые оккупированный Западный берег не видел в течение долгого времени».

Напомним, что Рамалла это город, где располагается Палестинская администрация, и соответственно, где именно ПА должна иметь хоты бы номинальные полномочия. Вот именно этот город теперь объявлен военной закрытой зоной.

В общей сложности 56 палестинцев на Западном берегу и в Иерусалиме были также арестованы израильской армией рано утром в четверг.

После ночных убийств десятки израильских поселенцев напали на палестинские машины с камнями на оживленной трассе 60, к югу от Наблуса.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, 69 палестинцев получили ранения в ходе акций протеста против набегов израильской армии на Рамаллы и другие города и деревни на Западном берегу.

Блокирование на Западном берегу привело к тому, что правящая партия президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса ФАТХ объявила о том, что их офисы будут открыты для тех, кто не может добраться до своих домов.