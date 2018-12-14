Интерпол удалил Юсуфа Карадави из списка разыскиваемых

Интерпол исключил Юсуфа аль-Карадави, главу Международного союза мусульманских ученых, базирующегося в Дохе, из списка "разыскиваемых", сообщает Daily Sabah.



Источник из офиса Карадави подтвердил получение официального уведомления от Интерпола об исключении имени ученого из списка, описав это как "позитивный шаг".



Интерпол снял "красное уведомление" для Карадави 30 ноября и отменил ордера на арест, выданные иракскими и египетскими властями.



Египетские власти обвиняли Карадави в совершении ряда преступлений, включая убийства и кражи, после военного переворота в Египте в 2013 году, что побудило Интерпол выдать ордер на его арест.



В июне 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили десятки людей, предположительно связанных с Катаром, "террористами", включая Карадави.



Карадави известен тем, что он открыто критиковал президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси, который, будучи министром обороны, возглавил государственный переворот 2013 года, в результате которого был свергнут первый свободно избранный президент Египта Мухаммад Мурси.



После переворота, в ходе которого погибли сотни людей, Интерпол по просьбе Каира выдал ордера на арест нескольких лидеров "Братьев-мусульман", лидером которых был Мурси.