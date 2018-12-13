В Уфе начался процесс над 13 членами Хизб ут-Тахрир

11 декабря в Уфе состоялось подготовительное заседание суда по делу тринадцати жителей Башкортостана, обвиняемых в принадлежности к запрещенной в РФ партии "Хизб ут-Тахрир", сообщают «Idel.Реалии».

Об этом изданию рассказала жена одного из подсудимых.

— Братья ходатайствовали о том, чтобы им дали ознакомиться с девятью томами (уголовного дела), так как до этого времени их еще не ознакомили с делом полностью…Судья уточнил, сколько времени им понадобится, и братья запросили месяца два-три, — сказала она.

По ее словам, на заседании 12 декабря суд решил, что подсудимые будут знакомиться с материалами дела в ходе процесса, что не позволит им выстроить линию защиты.

— Ведь они этих томов в глаза не видели, а в суде им придется быть с утра до вечера, — добавила собеседница.

Заседания проходят в Орджоникидзевском районном суде Уфы. По словам жены подсудимого, всех обвиняемых по делу держат в очень тесном "аквариуме". Суд проходит в открытом режиме, и родственники могут присутствовать в зале.

Суд также определил, что слушания будут проходить три дня в неделю.

— Заседания будут проходить во вторник, среду и четверг с одиннадцати до половины шестого, — отметила жена подсудимого. Следующее заседание назначено на 18 декабря.

По ее словам, один из обвиняемых по этому делу пошел на сотрудничество со следствием, а один признал свое членство в "Хизб ут-Тахрир", остальные не признают своей причастности к этой партии.

Уголовное дело по обвинению 13 жителей Башкортостана в членстве в партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической, рассматривает коллегия Приволжского окружного военного суда.

Дело было возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Башкортостану в феврале 2017 года.

Ранее родственники 13 жителей Башкортостана, арестованных по обвинению в причастности к террористической организации (статья 205.5 уголовного кодекса Российской Федерации), заявляли о применении к ним пыток. Об этом они сообщили в своем заявлении на имя президента России Владимира Путина.

С июня 2017 по июль 2018 года в Уфе проходил судебный процесс по делу 23 жителей Башкортостана, которых обвинили в членстве в террористической организации ("Хизб ут-Тахрир"), а также в попытке захвата власти в России. Правозащитники заявляли о многочисленных нарушениях в ходе рассмотрения этого дела. Правозащитная организация "Мемориал" признала обвиняемых по этому делу политическими заключенными.

В 2003 году Верховный суд России признал ХТ, исповедующую ненасильственные методы борьбы, террористической.